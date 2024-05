Les substituts de la nicotine utilises dans les vapes lancees aux Etats-Unis et a l'etranger, tels que la 6-methylnicotine, pourraient etre plus puissants et creer une dependance que la nicotine elle-meme, bien que les donnees scientifiques restent incompletes, selon la Food and Drug Administration (FDA) des Etats-Unis et des chercheurs independants.

Les substances synthetiques - dont la structure chimique est similaire a celle de la nicotine - ne sont pas soumises aux reglementations americaines sur le tabac et le vapotage, qui sont concues pour controler la nicotine traditionnelle, une drogue qui cree une forte dependance.

Cela signifie que les fabricants peuvent vendre aux Etats-Unis des vapes contenant des analogues synthetiques de la nicotine, tels que la 6-methylnicotine, sans demander l'autorisation de la FDA - une procedure qui peut etre couteuse, longue et souvent infructueuse.

Les grands fabricants de tabac, comme Altria Group et British American Tobacco, ont deja perdu d'importantes ventes aux Etats-Unis en raison de l'afflux de vapes jetables contenant de la nicotine traditionnelle et vendues illegalement sans l'autorisation de la FDA.

Altria, le fabricant des cigarettes Marlboro aux Etats-Unis, a souligne l'utilisation emergente de la nicotine 6-methyl dans les vapes et autres alternatives au tabac dans une lettre adressee le 9 mai a la FDA, selon une copie de la correspondance publiee sur son site web.

L'agence a ete invitee a evaluer ces composes et a determiner l'autorite dont elle dispose a leur egard, car ils constituent une "nouvelle menace" pour la reglementation du secteur.

"L'introduction et le developpement de produits chimiques destines a imiter les effets de la nicotine, s'ils ne sont pas controles, pourraient presenter des risques inconnus pour les consommateurs americains et saper l'autorite de la FDA", indique la lettre.

Elle cite SPREE BAR, une vape lancee en octobre par Charlie's Holdings Inc. qui utilise de la 6-methyl nicotine.

La FDA ne commente pas sa correspondance avec les differentes entreprises.

En reponse aux questions de Reuters sur la 6-methyl nicotine et d'autres substituts de la nicotine, la FDA a declare dans un communique : "Bien que des recherches supplementaires soient necessaires, certains substituts de la nicotine ont ete identifies : "Bien que des recherches supplementaires soient necessaires, certaines donnees emergentes montrent que ces analogues de la nicotine peuvent etre plus puissants que la nicotine, qui est deja tres addictive, peuvent alterer le developpement du cerveau des adolescents et avoir des effets a long terme sur l'attention, l'apprentissage et la memoire des jeunes".

La nicotine traditionnelle que l'on trouve dans de nombreux vapes et sachets est extraite des feuilles de tabac. La 6-methylnicotine, en revanche, est entierement fabriquee en laboratoire a l'aide de produits chimiques.

La FDA a declare qu'elle envisageait l'utilisation de ces composes synthetiques "a l'echelle de l'agence" et qu'elle utiliserait toutes ses ressources pour proteger les jeunes contre les produits susceptibles de nuire a leur sante. Outre les produits du tabac, la FDA reglemente egalement les medicaments, les aliments, les cosmetiques et d'autres produits afin d'en garantir la securite et l'efficacite.

"La FDA est une agence axee sur les donnees, et nous sommes en train d'examiner les donnees disponibles afin d'eclairer les actions potentielles dans ce domaine", a declare la FDA en reponse aux questions de Reuters.

Trois chercheurs universitaires ont declare a l'agence de presse que les etudes actuelles sur la 6-methyl nicotine etaient trop limitees pour tirer des conclusions definitives sur son impact sur la sante ou sur le degre d'accoutumance qu'elle entraine.

Imad Damaj, professeur au departement de pharmacologie et de toxicologie de l'universite Virginia Commonwealth, a declare que ses recherches montraient que la 6-methyl nicotine pouvait etre plus puissante que la nicotine, mais que des tests plus pousses etaient necessaires pour determiner son impact sur l'homme.

Les limites des recherches existantes sont notamment que certains articles ont ete finances par l'industrie, tandis que d'autres se sont concentres sur l'impact a court terme sur les animaux ou les cellules et n'ont pas permis de comprendre les effets de la 6-methyl nicotine sur le corps humain, ont declare les chercheurs.

Charlie's Holdings appelle la solution de 6-methyl nicotine utilisee dans SPREE BAR Metatine. Le site web de SPREE BAR indique que la metatine "peut avoir un profil de toxicite similaire a celui de la nicotine".

SPREE BAR promet aux utilisateurs 6 000 bouffees par dispositif et propose des saveurs fruitees telles que "blue razz ice" et "creamy melon", selon son site web.

La FDA n'a encore approuve aucune vape aromatisee utilisant de la nicotine traditionnelle pour la vente aux Etats-Unis, estimant que les entreprises n'ont pas ete en mesure de demontrer que les avantages pour la sante qu'elles offrent aux fumeurs l'emportent sur les risques connus pour les jeunes, qui pourraient etre plus attires par les aromes.

Ryan Stump, cofondateur de Charlie's Holdings, a declare a Reuters que l'entreprise ne s'adressait qu'aux adultes, ajoutant que les aromes jouaient un role important dans sa mission d'aider les fumeurs a arreter la cigarette.

M. Stump a declare que la societe Charlie's Holdings respectait et appliquait les lois en vigueur sur tous les marches ou elle operait. Il a reconnu que des recherches supplementaires etaient necessaires sur la 6-methyl nicotine, ajoutant que l'entreprise la diluait dans ses produits.

CIBLER LES MARCHES INTERNATIONAUX

Anes Saleh vend SPREE BAR dans son magasin de vape de Denver, au Colorado, appele Sultan Smoke. Il explique que certains de ses clients n'achetent que Spree Bar au lieu d'une vape a la nicotine et qu'il n'a pas eu d'echos negatifs sur le produit.

"La seule protestation que j'entends de la part des gens qui ne veulent pas essayer ce produit est qu'ils ne savent pas ce qu'est la metatine ou ce qu'elle fait", a-t-il declare.

M. Stump a indique que Charlie's Holdings travaillait sur de nouvelles varietes de SPREE BAR et sur de nouveaux produits utilisant la 6-methyl nicotine. L'entreprise lancera SPREE BAR a l'echelle internationale cette annee. Il n'a pas voulu preciser ou.

La societe achete la solution de 6-methyl nicotine utilisee dans SPREE BAR a une autre entreprise americaine, Novel Compounds, selon le fondateur de Novel Compounds, Samuel Benaim.

Novel Compounds importe la 6-methyl nicotine de l'etranger et la modifie pour faciliter son utilisation par des fabricants comme Charlie's Holdings dans leurs produits. Elle vend cette solution sous le nom commercial d'imotine.

Des tests commandes par Novel Compounds ont montre que la 6-methyl nicotine n'etait pas plus nocive que la nicotine, a declare M. Benaim. Mais il a egalement declare qu'il fallait poursuivre les recherches sur ce produit chimique.

M. Benaim a ajoute que Novel Compounds avait recu un avis juridique selon lequel son produit n'est pas classe comme un produit du tabac ou un medicament aux Etats-Unis. L'entreprise s'est engagee a respecter la legislation, a-t-il dit.

PLUS PUISSANT QUE LA NICOTINE ?

Sven Jordt, professeur a l'universite Duke et auteur d'articles sur des produits tels que SPREE BAR, a declare que la 6-methylnicotine pourrait etre plus addictive et plus toxique que sa cousine traditionnelle.

"Voulons-nous qu'un tel produit chimique devienne un produit recreatif, accessible a tous ? "C'est vraiment discutable.

Ni Jordt ni Damaj - professeur a la Virginia Commonwealth University - n'ont recu de financement de la part de fabricants de tabac ou de produits de vapotage.

Outre les Etats-Unis, Novel Compounds vend egalement sa solution de 6-methyl nicotine dans le monde entier, notamment au Royaume-Uni, en Indonesie, en Inde et au Japon.

Une autre societe, Aroma King, vend au Royaume-Uni de la 6-methyl nicotine sous forme de sachets, que les utilisateurs inserent sous la levre pour obtenir un buzz. Les sachets sont vendus dans des boites de conserve ornees de gorilles en costume et lunettes de soleil.

Dans un billet de blog publie en fevrier, l'entreprise a declare que ses produits a base de 6-methylnicotine etaient "moins toxiques", "moins nocifs" et "moins addictifs" que les produits a base de nicotine ordinaire.

Dans une declaration a Reuters, Aroma King a cite des recherches existantes, ses propres tests toxicologiques et autres, ainsi que son fournisseur, qui classe la 6-methyl nicotine comme moins toxique en vertu du reglement de l'Union europeenne sur la classification, l'etiquetage et l'emballage des substances et des melanges (CLP).

Aroma King a declare que la 6-methyl nicotine etait classee par son fournisseur. Il a refuse de preciser qui lui fournissait ce produit chimique.

Quatre entreprises chinoises detiennent des brevets en Chine lies a la production de 6-methyl nicotine, dont Zinwi Biotech, une entreprise qui fabrique le liquide utilise dans les vapes.

Zinwi Biotech a confirme qu'elle menait des recherches sur la 6-methyl nicotine, mais n'a pas repondu a d'autres questions, notamment celle de savoir si elle avait vendu de la 6-methyl nicotine jusqu'a present. Reuters n'a pas pu trouver les coordonnees des autres entreprises. (Reportage d'Emma Rumney ; Redaction de Matt Scuffham et Daniel Flynn)