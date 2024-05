L'année dernière, Artsana, un fabricant de sièges rehausseurs pour enfants, a accepté de régler les plaintes selon lesquelles il avait trompé ses clients sur la manière d'utiliser ses produits, en offrant 50 dollars aux personnes qui avaient acheté des sièges de la marque Chicco. L'entreprise, qui n'a pas reconnu ses torts dans le cadre du règlement, savait qu'elle avait vendu environ 875 000 sièges de ce type, mais les archives judiciaires montrent qu'à la fin du mois d'octobre, elle avait reçu plus de 3,3 millions de demandes de paiement.

Confrontée à une vague de demandes douteuses, Artsana a fait volte-face et a demandé au tribunal de ne pas approuver le règlement qu'elle avait négocié pour mettre fin au litige.

Les criminels ont ciblé le processus de réclamation dans cette affaire en utilisant des méthodes sophistiquées pour générer un grand nombre de réclamations frauduleuses, ont déclaré les avocats d'Artsana au tribunal fédéral de Manhattan. Le tribunal s'est rangé du côté d'Artsana et a mis le règlement en suspens, demandant aux avocats de revenir après avoir réglé la question de la fraude. L'affaire étant toujours en cours, aucune indemnité n'a été versée, comme le montrent les archives. Les demandes frauduleuses ont explosé au cours de l'année écoulée, siphonnant l'argent des règlements et menaçant le système de recours collectif lui-même, ont déclaré des avocats et des administrateurs de demandes d'indemnisation interrogés par Reuters. Plus de 80 millions de demandes d'indemnisation soumises en 2023 présentaient des signes "significatifs" de fraude, soit une augmentation de plus de 19 000 % depuis 2021, selon un rapport qui devrait être publié jeudi par l'entreprise de traitement des paiements numériques Digital Disbursements, qui travaille avec les administrateurs de demandes d'indemnisation dans le cadre de recours collectifs.

C'est une menace existentielle pour l'ensemble du processus, a déclaré Chris Chorba, un partenaire de Gibson, Dunn & Crutcher qui représente Artsana.

Dans les règlements où une entreprise accepte de payer un montant déterminé, les réclamations frauduleuses peuvent réduire la réserve d'argent disponible pour les consommateurs qui ont effectivement droit à un recouvrement, ont déclaré les experts. Dans les cas où les entreprises acceptent de payer chaque demandeur individuellement, la fraude peut faire exploser le coût du règlement.

Selon Steve Weisbrot, président-directeur général de l'administrateur de sinistres Angeion Group, il est difficile de quantifier exactement les sommes dérobées par la fraude, car les fraudeurs qui réussissent échappent à ceux qui tentent de les arrêter. Selon lui, il est raisonnable de penser que des millions de dollars ont été détournés des règlements au cours des dernières années.

Quelqu'un gagne de l'argent grâce à cela, sinon cela s'arrêterait, a déclaré M. Weisbrot.

L'avocat des plaignants Don Beshada, dont la société de logiciels Claimscore évalue les demandes de règlement pour détecter les fraudes, a déclaré avoir identifié au moins huit règlements dans des tribunaux fédéraux et d'État qui ont été attaqués par une vague similaire de demandes frauduleuses depuis l'année dernière. Parmi les affaires signalées par Beshada et d'autres administrateurs figure un recours collectif contre Grande Cosmetics, qui prétendait que son sérum pour la croissance des cils contenait un produit chimique nécessitant une autorisation réglementaire. La société a réglé l'affaire sans admettre sa responsabilité pour un peu plus de 6 millions de dollars. En avril, 6,5 millions de plaintes avaient été déposées, dont un peu plus de 110 000 ont été jugées valables par Claimscore et l'administrateur des plaintes Angeion Group, selon les dossiers du tribunal. Ni Grande ni ses avocats n'ont répondu aux demandes de commentaires. La société et les avocats du groupe ont demandé au juge d'approuver le règlement, les avocats des plaignants soulignant que le nombre de réclamations jugées valables représentait une part importante du million de clients que la société estimait avoir été touchés. Le juge n'a pas encore rendu sa décision.

Environ 80 % des 14 millions de réclamations étaient probablement frauduleuses dans le cadre d'un règlement de 45,5 millions de dollars relatif à un recours collectif accusant le géant du tabac Altria de tromper les consommateurs sur le caractère addictif de ses produits Juul, ont déclaré les administrateurs d'Epiq Global au tribunal fédéral de Californie. Altria a conclu un accord sans admettre sa responsabilité.

Ni Altria ni ses avocats n'ont répondu aux demandes de commentaires. Le règlement, approuvé en mars, sera réparti entre toutes les plaintes jugées valables par les administrateurs.

Selon les avocats et les administrateurs de sinistres, la fraude est généralement plus fréquente dans les cas d'allégations de publicité mensongère ou de produits défectueux qui donnent lieu à de petits paiements et peuvent ne pas nécessiter de preuve d'achat. Les entreprises qui règlent ces affaires sont généralement dégagées de toute responsabilité pour l'essentiel des allégations, de sorte que même les membres du groupe qui ne reçoivent que peu ou pas d'argent ne peuvent plus intenter de procès. Ce problème n'est pas nouveau. En 2018, Reuters a rapporté que des escrocs utilisaient des robots automatisés pour soumettre de fausses demandes d'indemnisation dans le cadre de recours collectifs. Mais les experts affirment que les réclamations frauduleuses sont désormais de plus en plus souvent soumises non pas par des robots, mais par des groupes de personnes utilisant des identités et des adresses volées, collectant des paiements par chèque ou par paiement numérique. Certains administrateurs de sinistres soupçonnent les fraudeurs d'utiliser des adresses IP masquées ou volées pour dissimuler leur emplacement.

À court terme, l'élimination de toutes ces demandes d'indemnisation peut signifier plus d'argent pour les administrateurs qui facturent davantage les entreprises défenderesses pour examiner un plus grand nombre de demandes d'indemnisation, a déclaré M. Weisbrot.

Mais à long terme, les entreprises risquent d'être moins enclines à régler les affaires si elles pensent que leur argent ira aux fraudeurs, a déclaré M. Chorba, l'avocat de la défense qui a représenté plusieurs entreprises dont les règlements ont été pris pour cible.

Les avocats des plaignants, dont Eli Wade-Scott, responsable des recours collectifs au sein du cabinet Edelson, ont déclaré à Reuters que les fausses réclamations sapaient les efforts visant à améliorer le taux de réclamation des personnes qui ont réellement droit à une partie du règlement. Les avocats ont déclaré que des tactiques trop strictes de la part des administrateurs pour réprimer la fraude pourraient rendre les choses plus difficiles pour les vrais demandeurs.

Les taux de réclamation doivent être excellents et les réclamations doivent être réelles", a déclaré M. Wade-Scott.