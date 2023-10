Le groupe Altria, fabricant de Marlboro, a déclaré jeudi que sa marque d'e-cigarettes NJOY avait intenté une action en justice visant à obtenir une injonction contre un certain nombre de sociétés fabriquant et vendant des produits d'e-vaporisation prétendument illicites aux États-Unis.

La plainte, déposée auprès d'un tribunal californien, affirme que les produits commercialisés par 34 sociétés étrangères et nationales - y compris des marques telles que Elf Bar, Esco Bar et Puff Bar - ont violé la loi de l'État sur l'interdiction des arômes et ont "concurrencé illégalement" les sociétés qui se sont conformées aux lois de l'État et aux lois fédérales.

NJOY, l'un des rares fabricants d'e-cigarettes dont les produits ont été autorisés par les autorités fédérales, a demandé une injonction nationale contre l'importation, la commercialisation et la vente de ces produits, ainsi que des dommages-intérêts compensatoires et punitifs. Elle a également indiqué qu'elle pourrait ajouter d'autres fabricants de produits de vapotage à la plainte.

Cette démarche fait écho à une plainte similaire déposée la semaine dernière par British American Tobacco auprès de la Commission américaine du commerce international, alléguant que plusieurs fabricants et détaillants de vapes jetables populaires se livraient à des importations déloyales. Elle souligne également les inquiétudes de certains acteurs du secteur quant à la faible application des règles régissant les vapes jetables.

La Food and Drug Administration (FDA) s'est efforcée de lutter contre la multiplication des marques de vapes jetables, dont certaines sont vendues illégalement, mais qui en sont venues à dominer le marché.

En décembre dernier, la Cour suprême des États-Unis a autorisé la Californie à appliquer une interdiction des produits du tabac aromatisés approuvée par les électeurs de l'État le plus peuplé d'Amérique, rejetant ainsi une demande d'une unité de British American Tobacco visant à bloquer cette interdiction au motif que cette politique était en contradiction avec les lois fédérales.

De nombreux autres États ont restreint les produits de vapotage aromatisés et plusieurs municipalités américaines ont adopté leurs propres interdictions. (Reportage de Savyata Mishra à Bengaluru ; rédaction de Pooja Desai)