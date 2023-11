Altur Invest : Suffren Holding se renforce avant l'OPAS

Altur Investissement indique que son actionnaire majoritaire Suffren Holding a acquis, le 23 novembre sur le marché, au prix unitaire de 11 euros, 96.816 actions représentant 2,47% du capital et 2,43% des droits de vote théoriques de la société.



En conséquence, Suffren Holding ne pourra désormais plus acquérir d'actions Altur que dans le cadre de l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) dont le projet a été déposé auprès de l'AMF le 22 novembre dernier.



Il détiendra 88,03% du capital et 88,07% des droits de vote théoriques d'Altur après exécution des engagements de cession hors marché dont il est bénéficiaire et avant l'ouverture de l'offre, prévue après la décision de conformité de l'AMF.



