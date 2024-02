Altur Invest : près de 360.000 actions apportées à l'OPAS

Invest Securities a fait connaître à l'AMF que, pendant la durée de l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions Altur Investissement, soit du 26 janvier au 8 février inclus, Suffren Holding a acquis, au prix unitaire de 11 euros, 356.648 actions.



Par conséquent, à la clôture de l'OPAS, l'initiateur détient de concert avec François Lombard, directement et indirectement, 3.636.578 actions, soit 92,63% du capital et 92,59% des droits de vote. La suspension de la cotation des actions est maintenue jusqu'à nouvel avis.



