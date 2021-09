Altur Investissement : A suivre aujourd'hui

La société Altur Investissement a annoncé la fin de la période de réouverture de l’offre publique d’achat déposée par la société Altur Holding visant les actions d’Altur Investissement dont les résultats ont été publiés le 16 septembre 2021 par l'Autorité des marchés financiers (AMF). Un nombre de 104 322 actions Altur Investissement (88 109 dans le cadre de la centralisation Euronext et 16 213 actions par acquisition dans le marché) ont été apportées à l’offre réouverte du 2 au 15 septembre 2021 inclus.



Le groupe familial de François Lombard détient, à l'issue de l'offre, directement et indirectement par l'intermédiaire des sociétés de son groupe, 3 011 723 actions Altur Investissement représentant au moins 3 063 418 droits de vote, soit 62,41% du capital et 70,86% des droits de vote de cette société.