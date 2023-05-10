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    ALTUR   FR0010395681

ALTUR INVESTISSEMENT

(ALTUR)
  Rapport
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Altur Investissement : Document AMF CP. 2023DD899349

10/05/2023 | 18:51
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2023DD899349

10 mai 2023

FR0010395681 - DD156521

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

SUFFREN HOLDING SAS personne morale liée à François Lombard, Président

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : ALTUR INVESTISSEMENT

LEI : 969500NVW9B4NGN65D89

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 03 mai 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0010395681

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 8.6442 Euro

VOLUME : 548.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 8.6442 Euro

VOLUME : 548.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 10 mai 2023

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Altur Investissement SCA published this content on 10 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 10 May 2023 16:50:33 UTC.


© Publicnow 2023
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CA 2022 - - -
Résultat net 2022 3,87 M 4,24 M -
Tréso. nette 2022 11,3 M 12,3 M -
PER 2022 -
Rendement 2022 -
Capitalisation 34,5 M 37,9 M -
VE / CA 2021 -
VE / CA 2022 -
Nbr Employés -
Flottant 18,4%
Graphique ALTUR INVESTISSEMENT
Durée : Période :
Altur Investissement : Graphique analyse technique Altur Investissement | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique ALTUR INVESTISSEMENT
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Dirigeants et Administrateurs
François Lombard Chief Executive Officer
Michel Andre Henri Cognet Chairman-Supervisory Board
Stéphane Saudo Director-Investments
Francois Carrega Member-Supervisory Board
Christian Toulouse Member-Supervisory Board
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
ALTUR INVESTISSEMENT17.65%38
BLACKROCK, INC.-10.31%95 185
UBS GROUP AG1.42%58 516
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC.-9.01%35 529
BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION (THE)-8.83%32 781
AMERIPRISE FINANCIAL, INC.-5.74%30 575
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