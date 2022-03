Altur Investissement : L'avis de réunion

ALTUR INVESTISSEMENT

Société en commandite par actions au capital de 12.063.995 euros

SIEGE SOCIAL : 9 rue de Téhéran

75008 PARIS

491 742 219 RCS PARIS

AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION

D'UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DES ACTIONNAIRES

____________

AVERTISSEMENT COVID-19

Les actionnaires de la société Altur Investissement (la « Société ») sont avisés qu'une assemblée générale mixte des actionnaires de la Société (l' « Assemblée ») se tiendra le 29 avril 2021 à 15 heures selon les modalités décrites ci-après.

Dans le contexte d'épidémie de Covid-19, et conformément aux dispositions prises par le Gouvernement pour lutter contre sa propagation issues notamment de l'ordonnance no 2020-321 du 25 mars 2020 prorogée et modifiée par les ordonnances no 2020-460 du 22 avril 2020 et no 2020-1497 du 2 décembre 2020 et du décret no 2020-418 du 10 avril 2020 prorogé et modifié par le décret no 2020-1614 du 18 décembre 2020 et du décret n° 2021-255 du 9 mars 2021 prorogeant la durée d'application de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, du décret no 2020-418 du 10 avril 2020, le Gérant de la Société a décidé de tenir l'l'Assemblée exceptionnellement à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et personnes ayant le droit d'y assister. .

Un système de visioconférence et conférence téléphonique sera mis en place pour permettre aux actionnaires le souhaitant de participer à cette Assemblée. Toutefois, les actionnaires assistant à l'Assemblée par visioconférence ou conférence téléphonique ne pourront pas voter en séance. Ils sont donc invités à transmettre en amont leur vote par correspondance ou à donner procuration selon le procédé et les délais ci-dessous indiqués.

Les actionnaires seront appelés à délibérer à l'Assemblée sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour :

A TITRE ORDINAIRE