Altur Investissement : Le Procès-verbal

ALTUR INVESTISSEMENT

Société en commandite par actions au capital de 12 063 995,00 euros

SIEGE SOCIAL : 9 rue de Téhéran

75008 PARIS

491 742 219 RCS PARIS

(la « Société »)

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

DELIBERANT A TITRE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE

EN DATE DU 29 AVRIL 2021 TENUE A HUIS CLOS

L'an deux mille vingt et un,

Le vingt-neuf avril,

A quinze heures,

Au siège social de la Société, 9 rue de Téhéran, Paris

Il est préalablement rappelé que (i) dans le contexte de l'épidémie de Covid-19 et des restrictions applicables aux déplacements prévues par l'article 4 du décret n°2020-1310du 29 octobre 2020 et aux rassemblements prévues l'article 3 du décret n°2020-1262du 16 octobre 2020, et conformément aux dispositions issues de l'ordonnance n°2020-321du 25 mars 2020 et du décret n°2020-418du 10 avril 2020 et (ii) au regard du fait que les actions de la Société sont cotées sur un marché d'instruments financiers (le marché règlementé Euronext Paris) et que, par conséquent, le nombre d'actionnaires de la Société pouvant potentiellement participer

l'Assemblée Générale est élevé, il est apparu compliqué à la Gérance de pouvoir tenir une assemblée physique tout en respectant scrupuleusement les mesures gouvernementales pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 et notamment le respect des« gestes barrières »., la Gérance a décidé de tenir l'assemblée générale mixte du 29 avril 2021 sans que les actionnaires commanditaires et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents physiquement (l' « Assemblée Générale »).

Il a été également décidé de mettre en place un système de visioconférence et conférence téléphonique pour permettre aux actionnaires le souhaitant de participer à l'Assemblée Générale. Toutefois, compte-tenu des coûts engendrés par la mise en place d'un système de vote en ligne répondant aux exigences de sécurité requises eu égard à la nature du vote et considérant la taille modeste de la Société, le Gérant a souhaité privilégier le vote par correspondance et le vote par procuration.

Au regard de ces circonstances, des motifs impérieux de santé publique, la Gérance a ainsi préféré maintenir la tenue de l'Assemblée Générale « à huis clos », comme prévu lors de la convocation des actionnaires à l'Assemblée Générale.

Les actionnaires ont été informés du huis clos et des modalités particulières de participation à l'Assemblée Générale, nécessairement préalables et à distance, notamment au travers de l'avis de réunion, des documents préparatoires publiés sur le site internet de la Société (incluant le formulaire unique de vote), de l'avis de convocation et de la brochure de convocation.

Monsieur François Lombard, représentant légal de SUFFREN HOLDING, elle-mêmereprésentant la société ALTUR GESTION, gérant commandité, préside la réunion (le « Président de séance »).