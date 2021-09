Altur Investissement : OPA rouverte jusqu'au 15 septembre

Invest Securities, agissant pour le compte d'Altur Holding, a fait connaître à l'AMF que l'offre publique d'achat initiée par Altur Holding visant les actions Altur Investissement est réouverte du 2 au 15 septembre inclus.



Il est rappelé qu'à l'issue de sa première OPA, François Lombard détient, directement et par l'intermédiaire des sociétés de son groupe, 2.907.401 actions Altur Investissement représentant 60,25% du capital et 68,45% des droits de vote.



L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir la totalité des actions émises non détenues par lui, soit un maximum de 1.313.282 actions au prix de 5,80 euros par action. Il n'a pas l'intention de demander de retrait obligatoire et souhaite maintenir la cotation des actions.



