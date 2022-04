Altur Investissement : Rapport financier annuel 2021

ALTUR INVESTISSEMENT

RAPPORT ANNUEL

31 décembre 2021

Table des matières

ATTESTATION DU RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL ................................................. 4

PRESENTATION D'ALTUR INVESTISSEMENT ........................................................................................ 5

L'EQUIPE .............................................................................................................................................. 7

CHIFFRES CLEFS DE L'EXERCICE (AU 31/12/2021) ............................................................................... 9

ACTIVITE DU PORTEFEUILLE .............................................................................................................. 10

CARNET DE L'ACTIONNAIRE .............................................................................................................. 36

RAPPORT DE LA GERANCE ................................................................................................................. 37

RAPPORT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE ....................... 72 RESOLUTIONS PROPOSEES A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE STATUANT

SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE 2021 .......................................................................................... 102

RAPPORT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ....................................................................................... 117

BILAN ACTIF ..................................................................................................................................... 123

BILAN PASSIF ................................................................................................................................... 124

COMPTE DE RESULTAT .................................................................................................................... 124

ANNEXES DES COMPTES ANNUELS ................................................................................................. 126

PREPARATION DU RAPPORT ANNUEL ............................................................................................. 128

REGLES ET METHODES COMPTABLES ............................................................................................. 130

REGLEMENTATION ET REGIME FISCAL DE LA SOCIETE ................................................................... 135

TABLEAUX ANNEXES ........................................................................................................................ 139

LE MOT DU GERANT

Madame, Monsieur, Chers actionnaires,

L'année 2021 aura été contrastée pour l'économie du private equity. Elle aura été à la fois chahutée par un contexte sanitaire complexe tout en bénéficiant, particulièrement au deuxième semestre, d'un fort dynamisme se concrétisant par de nombreuses opérations à des valorisations élevées.

L'équipe d'Altur Investissement a réalisé et même dépassé le programme de cession 2020-2021 présenté au marché au début de 2020. L'année 2020, année du confinement dur, avait été difficile avec aucune cession majeure, peu de visibilité et 2,7 M€ de dettes bancaires à rembourser en septembre 2021. L'année 2021 a commencé par une reprise puis une période d'incertitude et le deuxième semestre a été celui du rattrapage et de la saisie d'opportunités de cessions par les entrepreneurs. Plusieurs dirigeants conscients des incertitudes politiques, économiques ou sanitaires ont souhaité saisir des opportunités de cessions partielles ou totales. Le quatrième trimestre a vu se réaliser des cessions non programmées à des multiples basées sur des valorisations nettement supérieures à celles envisagées ; En effet, les fonds de private equity ont des ressources importantes non employées et il y a sur le marché un nombre limité de belles entreprises, que beaucoup de fonds sollicitent avec une montée inattendue des multiples d'EBITDA.

5 cessions, 1 investissement et 3 réinvestissements réalisés en 2021

En juillet 2021, nous avons cédé nos participations au capital de deux sociétés, Solem, concepteur et fabricant montpelliérain de systèmes de domotique que nous accompagnions depuis 2016 et La Foirfouille, distributeur à prix discount, dans laquelle nous avons investi en 2014.

Altur Investissement a également cédé, en décembre, ses participations au capital des sociétés Babyzen, concepteur aixois des poussettes compactes Yoyo et Complétude et Kinougarde, spécialistes des services à l'enfance à travers le soutien scolaire (Complétude) et la sortie de crèche (Kinougarde).

En octobre, Altur Investissement a réinvesti une partie de sa plus-value dans l'Hôtel Mercure Nice Notre Dame, concrétisant partiellement sa liquidité.

Altur Investissement a également réinvesti au capital des sociétés Pompes Funèbres de France et Menix afin de les accompagner dans leur programme de croissance externe.

En décembre 2021, Altur Investissement a investi au capital de la société Naogen Pharma localisée à proximité de Nantes qui développe, produit et commercialise des produits radios pharmaceutiques innovants pour l'imagerie moléculaire non-invasive (TEP - Tomographie par émission de positons) pour les services de médecine nucléaire des hôpitaux.

En 2021, l'équipe de gestion d'Altur Investissement a soutenu l'ensemble des sociétés du portefeuille en réalisant des opérations de croissance externe structurantes notamment.

Perspectives 2022

Les cessions réalisées en 2020 et 2021, permettent à Altur Investissement de bénéficier de la trésorerie nécessaire afin de poursuivre sa politique d'investissement. La stratégie d'investissement va être poursuivi consistant à cibler des sociétés familiales et/ou patrimoniales à forte valeur ajoutée sans contrainte sectorielle avec un fort attrait pour les services à la personne, la transition énergétique, la formation et l'industrie de niche.

Nous vous remercions de votre confiance.

François Lombard

Président de Suffren Holding

Elle-même Président d'Altur Gestion

Cette dernière société étant Gérant d'Altur Investissement

ATTESTATION DU RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

Monsieur François Lombard, Président de Suffren Holding, (anciennement Turenne Holding), elle-même Président d'Altur Gestion, cette dernière société étant Gérant d'Altur Investissement

ATTESTATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE

(Art. 222-3 - 3° du Règlement Général de l'AMF, art. L. 451-1-2 du Code Monétaire et Financier)

« J'atteste, à ma connaissance, que les comptes sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat d'Altur Investissement, et que le rapport annuel d'activité présente un tableau fidèle de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation financière ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes sur l'exercice. »

Paris, le 14 mars 2022

Monsieur François Lombard, Président de Suffren Holding (anciennement Turenne Holding), elle- même Président d'Altur Gestion, cette dernière société étant Gérant d'Altur Investissement

PRESENTATION D'ALTUR INVESTISSEMENT

1. HISTORIQUE DE LA SOCIETE

Altur Investissement, société de capital développement créée le 7 septembre 2006, fut admise sur le marché Alternext d'Euronext

Paris en décembre 2006, et transférée sur le compartiment C d'Euronext en juin 2015.

Altur Investissement est une société de capital développement qui investit et désinvestit en direct ou en co-investissement avec des fonds de capital investissement.

En fin 2007 et 2008, deux augmentations de capital par exercice de BSA (Bons de

Souscription d'Actions) ont permis de lever un total de 7,5 M€ et de finaliser plusieurs investissements lors des mois suivants.

Afin de lui permettre de saisir des opportunités d'investissement, la Société a par la suite réussi une levée de fonds fin 2009 de 7,8 M€, portant ainsi la taille de son actif net réévalué à environ

34 M€.

Afin d'apporter une réponse favorable à la recherche de liquidité exprimée par certains de ses actionnaires et d'extérioriser une valeur appropriée de la Société, Altur Investissement a mené avec succès une offre publique de

2. STRATEGIE D'INVESTISSEMENT

Altur Investissement a vocation à accompagner, en tant que seul investisseur ou investisseur de référence, les ETI et PME patrimoniales ou familiales en forte croissance, essentiellement non cotées. Altur Investissement accompagne ces entreprises au potentiel important et participe à leur développement pour qu'elles deviennent leaders dans leurs secteurs.

Altur Investissement se positionne, sans contrainte sectorielle spécifique, dans les secteurs de spécialisation suivants :

• Services générationnels,

rachat d'actions fin 2012 qui a porté sur un peu plus de 10% du capital.

La Société a clôturé en mars 2020 une augmentation de capital d'un montant de 1,51 M€ (avec une prime d'émission de 2,06 M€, soit un montant total de 3,57M€) par une émission d'actions de préférence rachetables au profit d'une catégorie d'investisseurs. Cette opération exceptionnelle pour une société cotée sur le marché réglementé français témoigne de la capacité d'innovation d'Altur

Investissement.

Au cours de l'exercice 2021, une Offre Publique d'Achat (« OPA ») visant les titres d'Altur

Investissement a été menée permettant à Altur Holding, société contrôlée par la famille

Lombard, gérante d'Altur Investissement, de se renforcer au capital en détenant 69,70% des actions ordinaires d'Altur Investissement.

En se positionnant sur le segment du capital développement et des transmissions pour des PME en forte croissance, la Société est devenue l'un des principaux acteurs indépendants côtés sur ce marché.

• Education,

• Santé,

• Transition énergétique,

• Distribution spécialisée,

• Industrie à forte valeur ajoutée.

Le savoir-faire des sociétés ciblées par Altur Investissement leur permet de se positionner sur des marchés en forte croissance, disposant d'un avantage concurrentiel important, dans des secteurs porteurs comme les services générationnels.