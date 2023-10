Altur Investissement : baisse de 3,5% de l'ANR sur trois mois

Le 23 octobre 2023 à 15:04 Partager

Altur Investissement publie un Actif Net Réévalué (ANR) de 44,55 millions d'euros au 30 septembre 2023, en baisse de 3,53% sur le trimestre, faisant ainsi ressortir une quote-part par action de commanditaire cotée de 10,85 euros contre 11,26 euros au 30 juin.



Son actif est composé d'un portefeuille de 20 sociétés, quatre FPCI et deux SLP valorisés à 41,27 millions d'euros, ainsi que de disponibilités pour 3,28 millions d'euros (dont une trésorerie de 2,65 millions d'euros).



'Clairement, nous vivons un vrai retournement de marché et nous n'anticipons pas de cessions significatives en 2023 tout en constatant une hausse de nos provisions', prévient son gérant François Lombard.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.