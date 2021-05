Altur Investissement : mouvements dans l'actionnariat

La société Altur Holding a déclaré à l'AMF avoir franchi individuellement en hausse, le 17 mai, les seuils 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30% et 1/3 du capital et des droits de vote de la société Altur Investissement et détenir en l'espèce 37,47% du capital et 41,83% des droits de vote de cette société.



Par ailleurs, François Lombard a déclaré avoir franchi en hausse le 17 mai, indirectement par l'intermédiaire des sociétés Altur Holding et Suffren Holding , les seuils de 30% et 1/3 du capital et des droits de vote de la société Altur Investissement et détenir directement et indirectement 38,92% du capital et 44,65% des droits de vote de la société.



