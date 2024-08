Altus Group Limited est un fournisseur canadien de renseignements sur les actifs et les fonds pour l'immobilier commercial. La Société fournit des renseignements en tant que service à sa clientèle mondiale par l'entremise d'une plateforme connectée de technologie, d'analyses avancées et de services consultatifs. Elle aide les investisseurs, les promoteurs, les propriétaires, les prêteurs et les conseillers en immobilier commercial à gérer les risques et à améliorer les rendements tout au long du cycle de vie des actifs et des fonds. La société exerce ses activités par l'intermédiaire de deux unités commerciales : Analytics et Commercial Real Estate Consulting. Ses segments comprennent Analytics, Property Tax and Appraisals et Development Advisory. Son portefeuille Analytics comprend des logiciels, des analyses de données et des solutions de conseil. Son portefeuille Property Tax comprend des services d'experts et des technologies pour la gestion de l'impôt foncier. Son portefeuille "Appraisals and Development Advisory" comprend des services d'expertise dans les domaines de l'évaluation des biens immobiliers commerciaux et du conseil en développement commercial.