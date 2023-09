Altus Power, Inc, anciennement CBRE Acquisition Holdings, Inc, développe, possède, construit et exploite des installations de production et de stockage d'énergie solaire photovoltaïque à petite échelle pour les services publics, les commerces, les industries, le secteur public et les collectivités, dans le but de produire et de vendre de l'électricité à des contreparties solvables dans le cadre de contrats d'achat à long terme. Les installations d'énergie solaire sont détenues par la société dans des sociétés à responsabilité limitée spécifiques au projet (les filiales d'installations solaires). Ses services vont de la production d'énergie solaire sur site au solaire communautaire, en passant par le stockage d'énergie et la recharge de véhicules électriques (VE), tous adaptés aux besoins et à la consommation d'énergie de chaque client. Elle propose des solutions pour les écoles, les hôpitaux, les organisations à but non lucratif, les municipalités et les grandes entreprises. Elle utilise l'espace pour le développement solaire et fournit de l'énergie propre à la communauté locale. Il propose les outils nécessaires pour équiper une propriété d'une énergie propre et renouvelable, et permet de bénéficier de la fourniture d'énergie.