Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées cette semaine et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

Grit Real Estate Income Group - Société panafricaine d'investissement et de gestion immobilière basée à l'île Maurice - La valeur nette de réintégration EPRA au 31 décembre à la fin du semestre s'élève à 68,1 cents par action, en baisse de 6,4 % par rapport aux 72,8 cents à la fin du mois de juin. Réduction de 25 % du dividende, qui passe de 2,00 cents à 1,50 cents par action. Nomination de Gareth Schnehage au poste de directeur financier, en remplacement de Leon van de Moortele, en congé de maladie depuis le 19 décembre.

Volta Finance Ltd - Société d'investissement de droit guernesiais - Accord sur la modification de la structure des frais avec le gestionnaire d'investissement AXA Investment Managers Paris. Le nouveau pacte abaisse le "seuil de la commission de gestion différenciée et améliore la structure de la commission de performance annuelle". AXA IMP recevra un montant égal à 1,5 % par an de sa valeur d'actif net ou de 236 millions d'euros, selon le montant le plus bas. Auparavant, le seuil de la commission de gestion était de 300 millions d'euros. En outre, si la valeur nette d'inventaire dépasse 236 millions d'euros, le gestionnaire percevra un montant égal à 1,0 % par an du montant de la valeur nette d'inventaire dépassant 236 millions d'euros.

Crown Place VCT PLC - venture capital trust - La valeur nette d'inventaire au 31 décembre à la fin du semestre s'élève à 31,03 pence, en baisse par rapport à 33,13 pence au 30 juin. L'entreprise ajoute : "Nos deux actifs dans le domaine des énergies renouvelables, Chonais River Hydro et Gharagain River Hydro, ont vu leur valeur diminuer respectivement de 1,1 million de livres sterling et de 300 000 livres sterling à la suite d'une réduction de la production annuelle d'énergie prévue sur la base de la production historique. L'environnement économique difficile et la baisse générale des prix de marché comparables dans le secteur technologique ont entraîné une baisse des valorisations de certaines entreprises technologiques et de soins de santé du portefeuille".

AltynGold PLC - Mine d'or Sekisovskoye au Kazakhstan - Le volume de minerai extrait en 2023 augmente de 33 % pour atteindre 701 465 tonnes. "Comme indiqué dans les mises à jour précédentes, le volume de minerai traité a été affecté par l'expansion en cours de l'usine. Le volume de minerai broyé pour l'année entière a augmenté de 1,1 %, tandis que l'or coulé a diminué de 2,7 %. La modernisation de l'usine de traitement devrait maintenant être achevée au troisième trimestre de l'année 24", ajoute AltynGold. Le revenu total de l'année augmente de 2,7 % pour atteindre 63,7 millions USD " grâce à un prix moyen de l'or plus élevé en 2023 ".

BWA Group PLC - société qui détient des licences d'exploration minière au Cameroun et au Canada - déclare avoir achevé le forage de reconnaissance préliminaire dans les délais et le budget prévus sur la licence Dehane 2 au Cameroun. James Butterfield, président non exécutif, déclare : "BWA est encore plus encouragé par la présence de sables minéraux lourds qui ont été observés dans les horizons à grain moyen et plus grossier de la carotte de forage. BWA attend avec impatience de recevoir l'analyse et de définir un programme de forage plus complet et plus systématique dans un avenir proche".

