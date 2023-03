Petra Diamonds vend davantage de diamants dans un contexte de hausse des prix

(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées le mercredi, Augmentum Fintech et Tap Global le lundi, et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

AltynGold PLC - Société d'exploitation minière, d'exploration et de développement basée à Londres, avec des actifs au Kazakhstan - déclare un revenu de 14,5 millions de dollars au quatrième trimestre, en baisse par rapport aux 14,7 millions de dollars du troisième trimestre. Le minerai extrait au quatrième trimestre diminue de 9,6 %, passant de 131 204 tonnes au trimestre précédent à 118 629 tonnes. L'or contenu augmente cependant de 2,0 %, passant de 9 144 onces à 9 324 onces, la teneur moyenne en or passant de 2,11 grammes par tonne à 2,49 grammes par tonne. L'or versé a cependant diminué de 6,1 %, passant de 8 799 onces à 8 259 onces.

Augmentum Fintech PLC - investisseur axé sur la fintech - et Tap Global Group PLC - propose une appli crypto réglementée qui aide à combler le fossé entre la finance traditionnelle et la technologie blockchain en fournissant des services bancaires fiat et de règlement crypto - Notez qu'il n'y a pas d'impact matériel de la part de la Silicon Valley Bank. Augmentum n'a pas d'exposition directe à SVB UK ou à sa société mère basée aux États-Unis ou à toute entité affiliée à la Silicon Valley Bank. Tap Global déclare également n'avoir aucune exposition à la banque ou à l'une de ses entités affiliées.

Britvic PLC - Société de boissons basée à Hemel Hempstead, Angleterre - Confirme le 18 avril comme date de départ de la directrice financière Joanne Wilson. Le processus de nomination d'un nouveau directeur financier est en cours. En novembre, la société de communication, de publicité et de relations publiques WPP PLC, basée à Londres, a nommé Mme Wilson au poste de directeur financier, à partir du premier semestre 2023.

Capital For Colleagues PLC - véhicule d'investissement basé dans le Wiltshire, en Angleterre, axé sur les entreprises détenues par leurs employés - dirige un investissement de 8 millions de livres sterling dans un tour d'investissement de Morris Commercial Ltd, une nouvelle entreprise du portefeuille. Morris Commercial est une start-up britannique spécialisée dans l'ingénierie et la fabrication automobile, qui se concentre sur l'innovation et la création de moyens de transport neutres en carbone "souhaitables", explique Capital For Colleagues. Le directeur général de Morris Commercial, Qu Li, déclare : "Grâce à ce nouvel investissement, nous serons en mesure d'accélérer le développement des produits et de commercialiser la Morris JE." Le Morris JE, une camionnette électrique, est le premier produit de Morris Commercial.

Metal Tiger PLC - investisseur en ressources naturelles basé à Winchester, Angleterre - Note les résultats intermédiaires de la société d'exploration minière Cobre Ltd, dans laquelle il détient une participation de 19 %, pour les six mois se terminant le 31 décembre. La perte avant impôt de Cobre se réduit à 749 493 AUD, contre 3,7 millions AUD l'année précédente. La part des pertes comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence est réduite à 170 656 AUD, contre 1,3 million AUD, tandis que la société n'enregistre aucune perte de juste valeur sur le prêt à la coentreprise, contre une perte de 1,6 million AUD il y a un an. "Cobre est maintenant en mesure d'exploiter pleinement le potentiel d'exploration du vaste ensemble de licences de 5 384 kilomètres carrés au Botswana ", déclare Cobre.

Petra Diamonds Ltd - Exploitant de mines de diamants axé sur l'Afrique du Sud et la Tanzanie - Affiche 72,1 millions USD via les ventes de diamants dans l'appel d'offres 4 de l'exercice 2023, en hausse par rapport aux 42,3 millions USD de l'appel d'offres 3. Les ventes de diamants augmentent de 66 % pour atteindre 505 398 carats, contre 305 366 pour l'appel d'offres n° 3. Le prix moyen du carat de diamant augmente de 3,6 %, passant de 138 USD à 143 USD. Petra Diamonds cite la reprise de Covid en Chine comme impact positif sur les prix des diamants.

Premier Miton Global Renewables Trust PLC - Société d'investissement basée à Leeds, en Angleterre, axée sur le secteur des énergies renouvelables - La valeur nette d'inventaire par action au 31 décembre a baissé de 15% à 178,44 pence par action, contre 210,60 pence l'année précédente, en raison des taux d'intérêt, de Covid en Chine et des taxes exceptionnelles en Europe. Le rendement total de la valeur liquidative est négatif de 7,3 %, ce qui est inférieur à son indice de référence, le S&P Global Clean Energy Index, qui affiche un rendement positif de 6,6 %. Il y a un an, le rendement total de la VL de Premier Miton était positif de 20 %, ce qui était supérieur à l'indice S&P Global Clean Energy, qui affichait un rendement négatif de 23 %. Premier Miton déclare un dividende net de 7,00 pence par action pour 2022, inchangé par rapport à 2021. Malgré cela, Premier Miton déclare que la performance des bénéfices sous-jacents de la majorité de ses participations a été forte et s'attend à ce que cela continue à court et à moyen terme. "Nous nous attendons à ce que les prix de l'électricité en Europe restent élevés alors que l'UE se désengage de sa dépendance au gaz naturel russe", déclare la société.

Quantum Blockchain Technologies PLC - Chercheur et investisseur en cryptomonnaies basé à Londres - Notes La filiale Clear Leisure 2017 Ltd commencera à déployer des efforts pour percevoir un paiement d'indemnité de 6,2 millions d'euros concernant un jugement rendu en novembre à Venise, en Italie, contre l'ancienne équipe de direction et le comité d'audit interne de Sipiem in Liquidazione SRL. L'appel interjeté par Sipiem en décembre est toujours en cours. "Les conseillers juridiques de la société estiment que la prochaine audience sera la dernière pour les appels", indique Quantum.

