Aluflexpack a renoué avec les chiffres noirs en 2020

Zurich (awp) - Malgré un environnement marqué par la crise sanitaire du coronavirus, Aluflexpack a renoué avec la rentabilité l'an dernier, profitant de l'essor de la demande pour les emballages individuels. Le fabricant argovien a engrangé un bénéfice, après des pertes nettes en 2018 et 2019. Il se montre confiant pour 2021.

Aluflexpack a enregistré un excédent d'exploitation (Ebitda) ajusté d'effets uniques de 37,4 millions d'euros (soit 40,49 millions de francs suisses), en hausse de 27% sur un an. La marge afférente s'élève à 15,6%, après 14,2% en 2019. L'Ebit ajusté a grimpé d'un tiers à 20 millions d'euros pour une marge correspondante de 8,3%, contre 6,6% un an plus tôt.

Il en est ressorti un bénéfice net de 9 millions d'euros, contre une perte nette de 3,4 millions en 2019.

La société argovienne avait déjà publié ses ventes, qui ont bondi de 15,2% à 239,4 millions d'euros en 2020. La croissance organique, ajustée de l'acquisition du polonais Top-System, a quant à elle atteint 13,7%. Le nombre d'employés a augmenté à près de 1300, contre un peu plus de 1200 fin 2019.

Forte croissance pour le thé et le café

Certains marchés finaux ont connu une forte croissance, comme le segment du café et du thé (+41%) ou des produits laitiers (+13%). Dans la pharma (+12%) et les aliments pour animaux de compagnie (+16%), "nous avons étendu notre activité basée sur des volumes supplémentaires livrés à nos clients existants, gagné de nouveaux clients et lancé de nouveaux produits", selon le rapport. En revanche, la confiserie a vu ses ventes baisser de 7%, en raison des confinements et des fêtes de Pâques et de Noël limitées par la pandémie.

"Ce fut une année difficile", a reconnu le chef des finances Johannes Steurer auprès d'AWP, mais le fabricant de dosettes de café et de gourdes de compotes a montré combien son "modèle d'affaires est fort et résistant à la crise".

L'année en cours apporte aussi son lot de défis. "Nous constatons déjà une hausse des prix des matières premières pour les plastiques et certains produits chimiques, mais aussi des capacités de transport depuis l'Asie quelque peu réduites". Leurs effets sont encore difficiles à évaluer. M. Steurer table sur une normalisation au second semestre.

Aucun dividende ne sera distribué, la direction préférant se concentrer sur les "projets de croissance" du groupe.

Pour 2021, Aluflexpack vise des ventes entre 260 et 270 millions d'euros et un Ebitda entre 40 et 43 millions d'euros avant des effets uniques.

Pour la Banque cantonale de Zurich (ZKB), la rentabilité opérationnelle s'est montrée robuste. L'amélioration de la marge démontre le solide portefeuille de clients. Philip Camper retient que la direction vise une croissance organique d'environ 10%, grâce à une demande qui restera dynamique.

Vers 12h05, le titre perdait 0,3% à 37,70 francs suisses dans un SPI en retrait de 0,05%.

vj/ck/lk