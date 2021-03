Aluflexpack a renoué avec les chiffres noirs l'an dernier

Zurich (awp) - Malgré un environnement marqué par la crise sanitaire du coronavirus, Aluflexpack a renoué avec la rentabilité l'an dernier. Le fabricant argovien de solutions d'emballage a engrangé un bénéfice, après des pertes nettes en 2018 et 2019.

Aluflexpack a enregistré un excédent d'exploitation (Ebitda) ajusté d'effets uniques de 37,4 millions d'euros (40,49 millions de francs suisses), en hausse de 27% sur un an. La marge afférente s'élève à 15,6% après 14,2% en 2019. L'Ebit ajusté a grimpé d'un tiers à 20 millions d'euros pour une marge correspondante de 8,3%, contre 6,6% un an plus tôt.

Il en est ressorti un bénéfice net de 9 millions d'euros, contre une perte nette de 3,4 millions en 2019.

La société argovienne avait déjà publié ses ventes, qui ont bondi en 2020 de 15,2% à 239,4 millions d'euros. La croissance organique, ajustée de l'acquisition du polonais Top-System, a quant à elle atteint 13,7%.

Aucun dividende ne sera distribué, la direction préférant se concentrer sur les "projets de croissance" du groupe.

Pour 2021, Aluflexpack vise des ventes entre 260 et 270 millions d'euros et un Ebitda entre 40 et 43 millions d'euros avant effets uniques.

