Aluflexpack confirme une année 2022 robuste, promet un exercice 2023 à l'avenant

Zurich (awp) - Le producteur d'emballages spéciaux Aluflexpack confirme mercredi soir avoir généré l'an dernier un chiffre d'affaires de 357,0 millions d'euros, dans le haut de la fourchette de 340 à 360 millions articulée mi-janvier. L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté doit s'être établi dans le haut, voire au-dessus, du couloir de 44 à 46 millions évoqué alors.

L'industriel argovien en profite pour promettre une poursuite de sa croissance sur l'exercice en cours.

Le chiffre d'affaires en 2023 doit s'inscrire entre 390 et 430 millions d'euros, quand l'Ebitda apuré de tout effet non récurrent doit s'installer entre 50 et 55 millions, énumère un nouveau compte-rendu provisoire. La publication des résultats détaillés reste agendée au 23 mars.

Le rythme de croissance sur l'exercice écoulé a été multipliée par plus de trois à 34,2%. La reprise au printemps du turc Teko a alimenté la performance de 6,3 points de pourcentage.

Le segment Pharma a affiché l'essor le plus vigoureux avec une contribution étoffée de 59%, quand les débouchés alimentaires affichent aussi des taux de croissance de plus de 50%. Nourriture pour animaux (+28,5%), confiserie (+22,2%) et surtout café et thé (+7,9%) ont modéré la cadence.

