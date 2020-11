Aluflexpack investit 65 millions d'euros dans deux usines croates

Zurich (awp) - Le groupe Aluflexpack va étoffer les capacités de production de ses usines croates d'Omis et Dmis afin de répondre à la demande élevée de ses marchés finaux. Pour ce faire, l'entreprise argovienne entend investir au cours des deux prochaines années environ 65 millions d'euros.

Dans le cadre de cette expansion, les surfaces de production et de stockages seront augmentées de 13'000 mètres carrés et les capacités de jusqu'à 30'000 tonnes. "Le potentiel de production supplémentaire est intégré verticalement et concerne à la fois le prétraitement et le revêtement des feuilles d'aluminium", précise Aluflexpack lundi dans un communiqué.

La mise en oeuvre du projet commence avec effet immédiat. Le début des travaux est prévu au premier semestre 2021 et celui de la production fin 2022. L'entreprise dit s'attendre à ce que les ventes liées à cet investissement se montent à 100 millions d'euros à moyen terme, "les capacités disponibles ouvrant un nouveau potentiel de croissance durable". A titre de comparaison, le groupe a généré en 2019 un chiffre d'affaires de 208 millions d'euros.

Projet auto-financé

Les investissements prévus devraient être financés avec les produits de l'entrée en Bourse (IPO), les lignes de crédits existantes et le flux de trésorerie opérationnelle, précise la société. L'extension des bâtiments existants sera coordonnée avec le partenaire immobilier du groupe et sera prise en compte en conséquence dans le contrat de bail actuel.

Basé à Reinach, dans le canton d'Argovie, Aluflexpack dispose d'un site de production en Suisse, en France, en Turquie, en Pologne et quatre en Croatie.

L'entreprise devrait connaître comme déjà l'année dernière une croissance organique de 10% en 2020, souligne la Banque cantonale de Zurich (ZKB) dans une note, rappelant que son plus important client JDE Peet's a récemment annoncé qu'il comptait la production de capsules de café de 60%. Aluflexpack est actuellement libre de dettes et devrait générer une trésorerie opérationnelle de 20 millions d'euros cette année et 35 millions la suivante, ce qui rend possible le financement sans recourir à des capitaux tiers, ajoute la ZKB, réaffirmant sa recommandation de surpondération.

Le marché a également accueilli favorablement la nouvelle du jour. A 12h45, la nominative Aluflexpack bondissait de 3,8% à 30,10 francs suisses, dans des volumes toutefois modestes, alors que le marché dans son ensemble (SPI) reculait de 0,34%.

buc/al/nj