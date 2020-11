Aluflexpack investit 65 millions d'euros dans ses usines croates

Zurich (awp) - Le groupe Aluflexpack va étoffer les capacités de production de ses usines croates d'Omis et Dmis afin de répondre à la demande élevée de ses marchés finaux. Pour ce faire, l'entreprise argovienne entend investir au cours des deux prochaines années environ 65 millions d'euros.

Dans le cadre de cette expansion, les surfaces de production et de stockages seront augmentées de 13'000 mètres carrés et les capacités de jusqu'à 30'000 tonnes. "Le potentiel de production supplémentaire est intégré verticalement et concerne à la fois le prétraitement et le revêtement des feuilles d'aluminium", précise Aluflexpack lundi dans un communiqué.

La mise en oeuvre du projet commence avec effet immédiat. Le début des travaux est prévu au premier semestre 2021 et celui de la production fin 2022. L'entreprise dit s'attendre à ce que les ventes liées à cet investissement se montent à 100 millions d'euros à moyen terme, "les capacités disponibles ouvrant un nouveau potentiel de croissance durable".

L'extension des bâtiments existants sera coordonnée avec le partenaire immobilier du groupe et sera prise en compte en conséquence dans le contrat de bail actuel.

buc/al