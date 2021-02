Aluflexpack réalise une solide progression en 2020

Zurich (awp) - Le fabricant de solutions d'emballage Aluflexpack a vu ses ventes s'envoler l'année dernière, dépassant de peu les attentes du marché. La rentabilité devrait également être au rendez-vous, malgré une année marquée par la pandémie de coronavirus.

Les ventes nettes de la société argovienne ont bondi en 2020 de 15,2% à 239,4 millions d'euros. La croissance organique, ajustée de l'acquisition du polonais Top-System, a quant à elle atteint 13,7%, a détaillé Aluflexpack vendredi dans un communiqué.

L'entreprise, qui publiera ses résultats complets le 19 mars, s'attend à dégager sur l'exercice écoulé un résultat brut d'exploitation (Ebitda) entre 36 et 38 millions d'euros, après 29,5 millions (Ebitda ajusté) en 2019.

Aluflexpack a fait fi de la pandémie de Covid-19 et a profité d'une "demande solide d'aliments emballés, de produits pharmaceutiques et l'aliments pour animaux". Seuls les canaux de distribution pour les sucreries et le chocolat, notamment par le biais des magasins hors-taxes, ont souffert.

La croissance devrait se poursuivre en 2021, la direction escomptant un chiffre d'affaires entre 260 et 270 millions d'euros, malgré les "incertitudes" liées au virus.

