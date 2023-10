Aluflexpack AG est une entreprise suisse spécialisée dans la fabrication d'emballages souples. Elle lamine, laque, extrude, imprime, découpe, gaufre, poinçonne et forme l'aluminium et les plastiques pour en faire des emballages souples couvrant toute la chaîne d'approvisionnement, de l'idée au produit final. La société fournit une large gamme de produits personnalisables et de services connexes à toute une série d'industries, y compris les secteurs alimentaire, non alimentaire, les aliments pour animaux de compagnie et les produits pharmaceutiques. Son offre de produits comprend des gobelets, des couvercles, des feuilles d'aluminium, des sachets, des conteneurs, des emballages et des emballages souples. L'entreprise fait partie du groupe Montana Tech Components AG et est active en Europe avec différentes usines de production et plateformes logistiques.

Secteur Matériaux de base