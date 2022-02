Aluflexpack: ventes légèrement meilleurs qu'attendu en 2021

Zurich (awp) - Le spécialiste des solutions d'emballage Aluflexpack a vu ses ventes progresser l'année dernière, faisant un tout petit peu mieux que ce qu'attendaient les analystes. Au chapitre de la rentabilité, l'entreprise s'attend à faire un chouilla mieux que ce qu'elle prévoyait.

Les ventes nettes de la société argovienne ont progressé en 2021 de 11,1% à 266,1 millions d'euros. La croissance organique, ajustée d'une acquisition en Pologne, a quant à elle atteint 8,6%, a détaillé Aluflexpack mardi dans un communiqué.

La croissance a été particulièrement forte en fin d'année, de sorte que les ventes ont très légèrement dépassé les prévisions de l'entreprise, qui visait une fourchette entre 260 et 265 millions.

L'entreprise, qui publiera ses résultats complets le 17 mars, a revu à la hausse son objectif de résultat brut d'exploitation (Ebitda) pour l'exercice écoulé. Elle prévoit désormais un Ebitda dans le haut de la fourchette de 40-41,5 millions d'euros affichée jusqu'ici, voire légèrement au-dessus, après 37,4 millions (Ebitda ajusté) en 2020.

Les affaires ont été portées par la demande dans les secteurs de l'alimentation et de la nourriture pour animaux de compagnie. Pour les marchés nourriture pour animaux et thé/café, le chiffre d'affaires a progressé de respectivement 19,6 et 18,4%. En revanche, les confinements et autres mesures contre la pandémie ont conduit à une baisse des autres maladies telles que le rhume ou la grippe, de sorte que les ventes d'emballages de médicaments ont reculé de 8,2%.

La croissance devrait se poursuivre en 2022, la direction escomptant un résultat d'exploitation Ebitda entre 35 et 40 millions d'euros et un chiffre d'affaires entre 310 et 330 millions d'euros. La rentabilité devrait être quelque peu malmenée par la hausse des coûts de certaines matières premières et de l'énergie.

Grâce à l'effet positif de l'investissement à Drnis en Croatie, à des gains d'efficacité et des adaptations de prix, 2022 devrait être une année de transition et marquer le début d'une phase de croissance profitable ces prochaines années, indique l'entreprise.

