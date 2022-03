Aluflexpack voit sa rentabilité progresser en 2021

Zurich (awp) - Le fabricant d'emballages Aluflexpack a vu sa rentabilité progresser en 2021, toutefois, le bénéfice net s'est inscrit en dessous des attentes des analystes consultés par AWP. Le conseil d'administration suggère de renoncer au dividende, considérant que les fonds doivent plutôt être investis dans des initiatives de croissance.

Le bénéfice net a atteint 14,2 millions d'euros, contre 9,0 millions un an plus tôt, indique jeudi soir l'entreprise argovienne.

L'Ebitda ajusté des effets exceptionnels s'est établi à 41,8 millions, en hausse de 11,9% sur un an, et un peu plus élevé que la fourchette ciblée par l'entreprise, entre 40 et 41,5 millions. Le consensus AWP tablait sur un Ebitda ajusté de 41,3 millions et un bénéfice net de 16,5 millions.

Les flux de trésorerie opérationnels ont totalisé 38,3 millions tandis que la dette nette atteignait à fin décembre 32,4 millions.

Aluflexpack a confirmé les chiffres préliminaires, avec des ventes atteignant 266,1 millions en 2021, en hausse de 11,1% sur un an. La croissance organique s'est fixée à +8,6%.

La direction a confirmé ses prévisions pour l'année en cours, avec des ventes entre 310 et 330 millions et un Ebitda hors effets exceptionnels de 35 à 40 millions. La "situation géopolitique" devrait avoir un impact "limité" sur les activités, dans la mesure où l'Ukraine et la Russie ne pèsent ensemble que pour moins de 1% des recettes.

ol/rp