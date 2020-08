Montana Tech Components: ventes et résultat en hausse au 1er semestre

Zurich (awp) - Montana Tech Components a vu ses ventes largement progresser au premier semestre, grâce aux activités solides de ses filiales Varta et Aluflexpack. La troisième division, Aerospace, a par contre souffert de la crise du secteur aéronautique et automobile, a indiqué mardi le groupe industriel.

Le chiffre d'affaires a bondi de 32% à 851,0 millions d'euros et le bénéfice opérationnel (Ebitda) a progressé de 43% à 126,5 millions. La marge efférente a gagné 1,2 point à 14,9% et le bénéfice net s'est inscrit à 29,4 millions, en hausse de 40%.

La plus grande division, Varta, a généré des recettes en hausse de 158% sur un an à 390,7 millions d'euros. La progression est liée principalement à l'acquisition de Varta Consumer Batteries.

Coté à la Bourse suisse, Aluflexpack a vu son chiffre d'affaires croître de 14% au premier semestre à 115,5 millions de francs suisses. La société a profité de la demande solide d'emballages en aluminium pour le café et le thé, la nourriture pour animaux et les produits laitiers.

La troisième division, Aerospace, avec ses quatre société a par contre payé les pots cassés de la pandémie. Le groupe UAC a essuyé un chiffre d'affaires et un résultat en baisse au second trimestre, précise l'entreprise sans fournir de chiffres. Les nouveaux sites de production en Roumanie et au Vietnam ont été remis en service tardivement et une amélioration n'est attendue qu'au dernier trimestre.

Pour le groupe Alu Menziken, les effets négatifs de la crise ont été plus restreints et l'utilisation des capacités de la nouvelle usine en Roumanie a été améliorée au cours des six premiers mois.

Pour Alpine Metal Tech, les limitations de voyage ont empêché à toutes les livraisons d'avoir lieu. Dans la division automobile, les activités devraient par ailleurs rester contenues. Pour le groupe Asta, les affaires suivent leur cours, en dépit de la fermetures temporaires des usines en Chine et en Inde.

A l'échelle du groupe, la direction s'attend à ce que les effets négatifs dans la division Aerospace puissent être partiellement, voir totalement compensés par les autres divisions, qui connaissent une évolution meilleure que prévue.

yr/uh/ol/al