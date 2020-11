Rentabilité et ventes en hausse pour Montana Tech Components après neuf mois

Zurich(awp) - Montana Tech Components (MTC) a largement tiré profit de la bonne tenue des affaires du fabricant de batteries allemand Varta, alors que les autres unités du groupe industriel argovien ont souffert des effets de la pandémie de Covid-19. L'entreprise de Menziken n'en a pas moins nettement fortement accru sa rentabilité et ses revenus au cours des neuf premiers mois de son exercice.

Entre janvier et fin septembre, les ventes du groupe se sont hissées à 1,29 milliard d'euros (1,39 milliard de francs suisses), soit 30% de plus qu'un an auparavant, écrit mercredi Montana Tech Components. L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) s'est quant à lui inscrit à 188,3 millions d'euros, dépassant de 35% le montant dégagé après neuf mois en 2019. La marge correspondante et pour sa part passée de 14,1 à 14,6%.

Varta, plus importante unité de MTC, a vu ses ventes s'envoler de 160% à 630 millions d'euros, le bond s'expliquant notamment par l'acquisition de Varta Consumer Batteries. La division a en particulier tiré profit d'une vive demande pour les batteries rechargeables destinées aux écouteurs sans fil.

Composées de sociétés Universal Alloy Corporation (UAC) et Alu Menziken, la division Aerospace Components, a elle évolué moins favorablement, souffrant de la baisse de la production dans l'industrie aéronautique. MTC note cependant que le site roumain d'Alu Menziken a vu l'utilisation de ses capacités progresser au cours des derniers trimestres, mais à un niveau inférieur à celui attendu.

Alpine Metal Tech a pour sa part continué de souffrir des limitations de voyage, lesquelles ont pesé sur les livraisons. Comme déjà annoncé, la société Aluflexpack, cotée à la Bourse suisse, a dégagé un chiffre d'affaires en hausse de 14%.

Evoquant ses perspectives pour l'ensemble de l'année, la société argovienne estime être en mesure de pouvoir compenser l'évolution défavorable des activités liées à l'industrie aérospatiale, les autres divisions du groupe connaissant une progression meilleure qu'attendue.

