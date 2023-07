Alufluoride Limited est une société basée en Inde, qui s'occupe de la fabrication de fluorure d'aluminium, et de projets connexes. Son fluorure d'aluminium est produit en faisant réagir de l'hydrate d'alumine sec avec de l'acide hydrofluosilicique, qui est généré par l'unité de récupération du fluor du complexe d'engrais voisin. Les gaz fluorés sont lavés à l'eau pour produire de l'acide hydrofluorosilicique. Dans le processus de production du fluorure d'aluminium, la société génère deux sous-produits, à savoir la silice et le fluorure de calcium, qui sont également utilisés dans l'industrie chimique. Son fluorure d'aluminium est ajouté comme fondant pour réduire le point de fusion de l'alumine pendant le processus électrolytique de production d'aluminium, et pour fabriquer des pastilles de fondant pour purifier le métal dans les fonderies. Les fonderies d'aluminium sont des utilisateurs de fluorure d'aluminium. La société a une capacité de production installée d'environ 5000 tonnes de fluorure d'aluminium par an. Elle dessert les marchés nationaux et étrangers.

Secteur Produits chimiques de base