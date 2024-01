Alumina Limited est une société basée en Australie qui investit dans l'exploitation de la bauxite et le raffinage de l'alumine par l'intermédiaire d'Alcoa World Alumina and Chemicals (AWAC), son entreprise commune avec Alcoa Corporation (Alcoa). Les principales activités de la société sont liées à sa participation de 40 % dans la série d'entités opérationnelles formant AWAC. AWAC a des intérêts dans l'extraction de la bauxite, le raffinage de l'alumine et la fusion de l'aluminium. La société est le partenaire à 40 % de la coentreprise AWAC dont les actifs comprennent des mines de bauxite et des raffineries d'alumine en Australie, au Brésil, en Espagne, en Arabie Saoudite et en Guinée. AWAC détient également une participation de 55 % dans la fonderie d'aluminium de Portland, dans l'État de Victoria, en Australie. AWAC dispose d'un réseau international de raffineries d'alumine en Australie, au Brésil et en Espagne. Environ 90 % de cette alumine alimente les fonderies qui produisent l'aluminium utilisé dans les transports, l'aérospatiale, le bâtiment, la construction et l'emballage.

Secteur Aluminium