L'Assemblée Générale, après avoir pris note du rapport de gestion du Conseil d'Administration et des rapports général et spécial des Commissaires aux Comptes, a approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023. Les états de synthèse de l'exercice 2023, certifiés par les commissaires aux comptes et préalablement publiés, ont été approuvés par l'assemblée générale, sans subir aucune modification.

Disclaimer

Aluminium du Maroc SA published this content on 26 June 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 27 June 2024 09:42:01 UTC.