Aluminum Corporation of China Limited : Reprise de la tendance de fond 13/07/2021 | 08:32 Jordan Dufee 13/07/2021 | 08:32 achat En cours

Cours d'entrée : 4.68HKD | Objectif : 7HKD | Stop : 3.95HKD | Potentiel : 49.57% Aluminum Corporation of China Limited dispose d'arguments techniques intéressants pour anticiper une reprise de la tendance de fond.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 7 HKD. Synthèse La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts La croissance des bénéfices actuellement anticipée par les analystes pour les exercices à venir est particulièrement solide.

Le titre présente un niveau de valorisation très faible avec une valeur d'entreprise estimée à 0.66 fois son chiffre d'affaires.

Le cours de la société rapporté à sa valeur nette comptable fait ressortir le dossier comme étant relativement bon marché.

La société est faiblement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Les analystes affichent un optimisme patent concernant les perspectives de chiffre d'affaires et ont récemment revu à la hausse leurs estimations en termes d'évolution de l'activité.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

Les révisions de BNA ont été fortement revues à la hausse au cours des 4 derniers mois.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.

L'opinion des analystes s'est fortement améliorée au cours des quatre derniers mois.

Les analystes qui composent le consensus ont fortement révisé positivement leur opinion de la société au cours des douzes derniers mois.

Points faibles L'évolution attendue du chiffre d'affaires laisse supposer une croissance médiocre au cours des prochains exercices.

La rentabilité de la société avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements caractérise des marges fragiles.

La profitabilité du groupe est relativement peu élevée et constitue un point faible.

Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

Les objectifs de cours des analystes qui couvrent la valeur diffèrent de manière importante. Cela suppose des difficultés à évaluer la société et son activité.

Données financières CNY USD EUR CA 2021 199 Mrd 30 839 M 25 971 M Résultat net 2021 4 033 M 624 M 525 M Dette nette 2021 71 349 M 11 037 M 9 295 M PER 2021 16,2x Rendement 2021 - Capitalisation 90 466 M 13 969 M 11 786 M VE / CA 2021 0,81x VE / CA 2022 0,73x Nbr Employés 63 007 Flottant 60,2% Prochain événement sur ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED 25/08/21 Premier semestre 2021 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 11 Dernier Cours de Cloture 3,90 CNY Objectif de cours Moyen 4,91 CNY Ecart / Objectif Moyen 25,9% Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs Run Zhou Zhu President, CEO & Executive Director Jun Wang Chief Financial Officer & Secretary Guo Hua Ye Chairman-Supervisory Board Li Jie Chen Independent Non-Executive Director Shi Hai Hu Independent Non-Executive Director