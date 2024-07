Le 3 juillet 2024, Matrix Capital Management Company, LP a annoncé qu'elle avait eu et prévoyait d'avoir d'autres discussions avec les dirigeants et les administrateurs d'Alumis Inc. dans le cadre de l'investissement de Matrix Capital Management dans la société. Matrix Capital Management a déclaré que les sujets de ces conversations ont couvert et couvriront une série de questions, y compris celles relatives aux activités de la société, à la gestion, à la composition du conseil d'administration, aux communications avec les investisseurs, aux opérations, à l'affectation du capital, à la politique de dividendes, à la situation financière, à la stratégie de fusions et d'acquisitions et aux plans stratégiques, à la stratégie commerciale globale, à la rémunération des cadres, à la gouvernance d'entreprise et aux questions environnementales et sociales liées aux activités de la société et aux parties prenantes.