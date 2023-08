Alupar Investimento SA est une société basée au Brésil qui opère principalement dans le secteur des services publics d'électricité. La société se concentre sur le développement et l'investissement dans des projets d'infrastructure impliquant l'industrie énergétique au Brésil et dans d'autres pays d'Amérique latine. Ses activités sont divisées en deux secteurs d'activité : La transmission et la production. La division Transmission détient des concessions de transmission d'énergie électrique au Brésil et au Chili. La division Production comprend la production d'électricité renouvelable par le biais de centrales hydroélectriques (HPP), de petites centrales hydroélectriques (SHP) et de parcs éoliens au Brésil, en Colombie et au Pérou. La société opère par le biais de nombreuses filiales, telles que Transminas Holding SA, Windepar Holding SA, Alupar Inversiones Peru SAC et Alupar Chile Inversiones SpA. La Société est contrôlée par Guarupart Participacoes Ltda.