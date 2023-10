ALX Oncology Holdings Inc. est une société d'immuno-oncologie au stade clinique. La société s'efforce de permettre aux patients de lutter contre le cancer en développant des thérapies qui bloquent la voie du point de contrôle de la différenciation 47 (CD47) et font le pont entre le système immunitaire inné et le système immunitaire adaptatif. La société développe un inhibiteur des points de contrôle conçu pour avoir une affinité avec le CD47 et pour éviter les limitations causées par les toxicités hématologiques inhérentes aux autres approches de blocage du CD47. Son principal produit candidat, l'ALX148, est un thérapeutique bloquant le CD47. ALX148 est une protéine de fusion qui combine un domaine de liaison au CD47 avec son domaine cristallisable (Fc) de fragment inactivé. Le domaine de liaison CD47 de l'ALX148 est un domaine extracellulaire à affinité accrue de la protéine de régulation du signal alpha (SIRPa), une protéine qui est le récepteur naturel du CD47 présent sur les cellules myéloïdes. Ses programmes sont axés sur le ciblage de CD47 dans diverses indications oncologiques.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale