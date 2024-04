ALX Oncology Holdings Inc. a présenté des données cliniques encourageantes issues de l'essai de phase 1/2 en cours, parrainé par un investigateur ("IST"), portant sur l'evorpacept en association avec R2 chez des patients atteints d'un lymphome non hodgkinien à cellules B R/R indolent et agressif. Ces nouvelles données ont fait l'objet d'une présentation orale lors de la réunion annuelle 2024 de l'American Association for Cancer Research (?AACR ?). L'essai clinique a porté sur un total de 20 patients atteints de LNH B/R indolent (n=18) et agressif (n=2). Tous les patients avaient déjà reçu du rituximab et 72% avaient déjà reçu une chimio-immunothérapie.

Les patients ont reçu l'evorpacept à raison de 30 mg/kg deux fois par semaine (n=3) ou 60 mg/kg quatre fois par semaine (n=17) en association avec le traitement standard R2. Le schéma thérapeutique a été bien toléré et il n'y a pas eu de toxicité limitant la dose. La dose maximale d'evorpacept administrée était de 60 mg/kg Q4W.

Les effets indésirables les plus fréquents, toutes causes confondues, ont été la fatigue, l'augmentation des ALT, l'anémie et l'augmentation des AST, qui étaient pour la plupart de faible grade. Aucun décès lié au traitement n'a été signalé au cours de l'étude. Les patients atteints de LNH-B R/R indolent (n=18) ont obtenu une meilleure ORR de 94% et une CRR de 83%.

La durée médiane de la réponse n'a pas été atteinte. L'essai clinique de phase 3 AUGMENT1, une étude de référence dans une population de patients similaire, a rapporté un TRO de 78 % et un RCR de 34 % avec R2 seul. L'étude de phase 1/2 IST est un essai clinique ouvert à un seul bras en cours, conçu pour évaluer la sécurité, la tolérance et l'efficacité de l'evorpacept, également connu sous le nom d'ALX148, en association avec le R2 chez des patients atteints de LNH à cellules B R/R (à la fois indolent et agressif).

Le recrutement des patients est actuellement ouvert pour la partie phase 2 de l'étude évaluant les patients atteints de LNH B indolent non traité précédemment (NCT05025800). L'étude est sponsorisée et menée par le MD Anderson Cancer Center.