ALX Resources Corp. est une société canadienne d'exploration minière diversifiée. Ses projets portent sur l'uranium, le lithium, les métaux énergétiques et l'or. Les projets de lithium comprennent Hydra Lithium, Anchor Lithium, Crystal Lithium et Reindeer Lithium. Les projets d'uranium comprennent notamment Gibbons Creek Uranium, Hook-Carter Uranium et Black Lake Uranium. Le projet de métaux énergétiques comprend Electra Nickel, Firebird Nickel, Flying Vee Nickel et d'autres. Les projets aurifères comprennent Alligator Lake Gold, Vixen Gold, Sceptre Gold et Hummingbird Gold. Le projet Anchor Lithium consiste en deux sous-projets avec environ 34 licences minières totalisant 31 808 hectares (ha). Le projet Anchor Lithium est situé en Nouvelle-Écosse. Le projet Crystal Lithium est situé dans le nord de la Saskatchewan, au Canada. Crystal Lithium consiste en 54 concessions minières réparties en cinq blocs de concessions couvrant 44 587 ha (110 174 acres). Le projet Black Lake Uranium consiste en une douzaine de titres miniers couvrant 30 381 ha.

