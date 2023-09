Alzamend Neuro, Inc. est une société biopharmaceutique de stade préclinique axée sur le développement de produits destinés au traitement des maladies neurodégénératives et des troubles psychiatriques. Le pipeline de la société se compose de deux candidats médicaments thérapeutiques : AL001 et AL002. L'AL001 est une technologie cocristalline délivrant une combinaison thérapeutique de lithium, de proline et de salicylate, connue sous le nom d'AL001 ou LiProSal, par le biais de deux licences mondiales avec redevance de la University of South Florida Research Foundation, Inc. (donneur de licence). AL002 est une méthode brevetée utilisant une cellule sensibilisée par un peptide mutant comme vaccin thérapeutique cellulaire visant à restaurer la capacité du système immunologique d'un patient à combattre la maladie d'Alzheimer, connue sous le nom d'AL002 ou CA022W, par le biais d'une licence mondiale avec redevance du concédant.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale