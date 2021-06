AMA annonce le succès de son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth à Paris

Le Prix de l’Offre est fixé à 6,60 euros par action, correspondant à une capitalisation boursière d’environ 146 millions d’euros avant exercice intégral de l’option de surallocation .

Le montant brut de l’Offre s’élève à environ 36 millions d’euros, pouvant être porté à environ 39,6 millions d’euros en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation.

La famille Guillemot , par l’intermédiaire de Guillemot Brothers Ltd , a augmenté le montant de son ordre de souscription et participé à l’Offre à hauteur de 14 millions d’euros.

Règlement-livraison prévue le 1er juillet 2021 et début des négociations des actions sur le marché Euronext Growth à Paris prévu le 2 juillet 2021.

AMA CORPORATION PLC (« AMA »), pionnier des solutions de réalité assistée, éditeur et intégrateur de solutions logicielles B2B pour la smart workplace, annonce aujourd'hui le succès de son introduction en bourse en vue de l’inscription de ses actions aux négociations sur le marché Euronext Growth à Paris (code ISIN : GB00BNKGZC51, code Mnémonique : ALAMA).

Christian Guillemot, Chief Executive Officer et co-fondateur d’AMA : « Je tiens à remercier tous les investisseurs, institutionnels et individuels, qui nous ont rejoints pour accompagner la digitalisation des professionnels de terrain. Dans des conditions de marchés qui se tendent à l’approche de l’été et avec des restrictions comme l’inéligibilité PEA liées à notre statut de droit anglais, Guillemot Brothers n’a pas hésité à renforcer sa participation pour donner à AMA les moyens pour déployer sa stratégie. L’objectif est donc atteint : nous aurons les moyens de renforcer nos effectifs R&D et commerciaux en France et à l’international, bénéficierons de la visibilité qu’offre le statut de société cotée, et pourrons associer nos collaborateurs au développement d’AMA. Je suis fier du travail accompli par nos équipes tout au long de cette aventure entrepreneuriale et je les remercie chaleureusement pour leur mobilisation sans faille. Dotés des ressources pour conquérir le marché de la réalité assistée pour les professionnels de terrains nous allons poursuivre sereinement notre plan de marche et notre trajectoire de croissance forte ».

Termes définitifs de l’Offre

Dans le cadre de l’offre au public en France réalisée sous la forme d’une offre à prix ouvert (l’« Offre à Prix Ouvert » ou l’« OPO ») et du placement global destiné aux investisseurs institutionnels (le « Placement Global ») (ensemble l’« Offre »), 5 457 390 actions nouvelles (les « Actions Nouvelles ») ont été allouées, dont :

565 638 Actions Nouvelles à l’Offre à Prix Ouvert, représentant 10,4% de l’Offre initiale. Les ordres A1 et A2 ont été alloués en intégralité;

4 891 752 Actions Nouvelles au Placement Global, représentant 89,6% de l’Offre initiale.

Le prix de l’Offre à Prix Ouvert est fixé à 6,60 euros par action, faisant ressortir une capitalisation boursière d’AMA d’environ 146 millions d’euros, avant exercice éventuel de l’Option de Surallocation (tel que ce terme est défini ci-après).

Le produit brut de l’émission des Actions Nouvelles s’élève à environ 36 millions d’euros, et pourra être porté à un maximum d’environ 39,6 millions d’euros en cas d’exercice intégral de l’Option de Surallocation. Le produit net de l’émission des Actions Nouvelles est estimé à environ 32,3 millions d’euros (et à environ 35,7 millions d’euros en cas d’exercice intégral de l’Option de Surallocation).

Une option de surallocation permettant l’émission d’actions nouvelles additionnelles correspondant à un maximum de 10% du nombre d’Actions Nouvelles, soit un maximum de 545 740 actions nouvelles à émettre (l’ « Option de Surallocation ») a été consentie par la Société à Crédit Agricole Corporate and Investment Bank en qualité d’agent de la stabilisation. La date limite d’exercice de l’Option de Surallocation est fixée au 30 juillet 2021, soit la fin de la période de stabilisation.

Calendrier indicatif de l’Offre

Le règlement-livraison de l’OPO et du Placement Global interviendra le 1er juillet 2021 et les négociations des actions AMA débuteront le 2 juillet 2021 sur le marché Euronext Growth à Paris. La date limite de l’exercice de l’Option de Surallocation est fixée au 30 juillet 2021.

Evolution de la composition du capital

La famille Guillemot a augmenté le montant de son ordre de souscription et a participé à l’augmentation de capital à hauteur d’un montant de 14 millions d’euros par l’intermédiaire de Guillemot Brothers Ltd., correspondant à 2 121 212 actions nouvelles, soit 35% de l’Offre après exercice intégral de l’Option de Surallocation. Le flottant représentera, à l’issue de l’Offre, environ 15,1% du capital d’AMA et pourrait être porté à 17,1% en cas d’exercice intégral de l’Option de Surallocation.

A l’issue de l’introduction en bourse, le capital d’AMA se décomposera de la façon suivante :

Actionnaires







Emission initiale Après exercice intégral de l'option de surallocation Actions et droits de votes Actions et droits de votes Nombre % Nombre % Guillemot Brothers Ltd. 7 721 212 34,9% 7 721 212 34,1% Christian Guillemot 1 942 264 8,8% 1 942 264 8,6% Yves Guillemot 1 838 400 8,3% 1 838 400 8,1% Michel Guillemot 1 838 400 8,3% 1 838 400 8,1% Gérard Guillemot 1 838 400 8,3% 1 838 400 8,1% Claude Guillemot 1 838 400 8,3% 1 838 400 8,1% Autres membres famille Guillemot 726 240 3,3% 726 240 3,1% Sous-total Famille Guillemot 17 743 316 80,2% 17 743 316 78,3% Salariés 765 368 3,5% 765 368 3,4% Autres actionnaires nominatif 275 160 1,2% 275 160 1,2% Public 3 336 178 15,1% 3 881 918 17,1% Total 22 120 022 100,0% 22 665 762 100,0%

Raisons de l’Offre

L’Offre a pour objet de permettre à la Société de se doter des moyens financiers pour accélérer sa croissance, notamment afin de poursuivre et de renforcer ses efforts de recherche et développement, mais également de développer ses effectifs commerciaux et marketing, en particulier en ouvrant de nouveaux bureaux à l’international.

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie de développement, AMA prévoit de multiplier par quatre ses coûts de recherche et développement en 2023 par rapport à l’exercice 2020, par l’accroissement de ses effectifs en faisant passer ses équivalents temps plein de 48 à environ 200. Les domaines clés en matière de recherche et développement d’AMA sont les suivants :

interface de programmation (Application Programming Interface – API) ;

internet des objets (Internet of Things – IOT) ;

l’intelligence artificielle ; et

le machine learning.

Ces investissements dans les filiales de commercialisation comprendraient :

un renforcement des équipes marketing et vente dans les zones géographiques où le Groupe a déjà une structure commerciale mature sur les marchés Nord-Américain, Européen et Asiatique ;

l’ouverture de nouvelles filiales, avec notamment le Japon, et Singapour dès 2021 ;

la création progressive de filiales dans de nouvelles régions, de l’Amérique Latine à l’Australie, en 2022 et en 2023.





Par ailleurs, les fonds levés permettront à AMA de financer la création de nouveaux bureaux en Espagne, à Tokyo, à Singapour et en Amérique latine en 2021, en Australie, à Dubaï et en Afrique en 2022, ainsi qu’en Indonésie et en Russie en 2023.

Parallèlement à ces développements, le Groupe entend accroitre ses effectifs dédiés aux activités de cyber sécurité et aux fonctions logistiques, administratives et de siège de 27 équivalents temps plein au 31 décembre 2020 à environ 80 à fin 2023, soit une multiplication de ses coûts par 3,2.

Dans un second temps, AMA pourrait envisager de réaliser des opérations de croissance externe destinées à (i) compléter ses solutions par des composants technologiques interopérables, (ii) augmenter le nombre de ses ventes et (iii) créer des synergies avec les équipes commerciales locales et ses clients.

Utilisation des fonds

Le produit net de l’Offre sera destiné à financer l’accélération de la croissance d’AMA, et notamment la poursuite de l’importante campagne de recrutement qui a été lancée au premier trimestre 2021 qui prévoit (i) de renforcer les forces de vente et le déploiement commercial international d’AMA y compris, le cas échéant, par création ou acquisition de nouvelles filiales (environ 40% à 60% du produit net estimé de l’Offre), les équipes vente et marketing d’AMA, qui comptaient 45 personnes au 31 décembre 2020 en France et à l’international, devraient doubler d’ici fin 2021 pour atteindre environ 200 personnes fin 2023 et (ii) de renforcer les efforts de R&D, notamment en vue d’intensifier les investissements dans la cybersécurité, l’interopérabilité des solutions d’AMA, et d’enrichir l’offre d’AMA y compris, le cas échéant, par voie d’opérations de croissance externe (environ 40% à 60% du produit net estimé de l’Offre). L’équipe R&D d’AMA, qui comptait 48 personnes au 31 décembre 2020 principalement en France, devrait être portée à environ 200 ingénieurs, développeurs et chefs de projets d’ici fin 2023.

Intermédiaire financier

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank agit en qualité de Coordinateur Global, Chef de file, Teneur de livre et Listing Sponsor.

Engagements d’abstention et de conservation

AMA s’est engagée envers Crédit Agricole Corporate and Investment Bank pendant 180 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison de l’Offre, à ne pas émettre de nouvelles actions en dehors des actions issues de l’Offre, sous réserve de certaines exceptions usuelles,

La totalité des actionnaires, qui détiennent la totalité des actions et des droits de vote de la Société à la date du Prospectus, ont pris un engagement de conservation d’une durée de 180 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison de l’Offre, sous réserve de certaines exceptions usuelles.

Informations accessibles au public

Le prospectus approuvé par l’AMF le 17 juin 2021 sous le numéro 21-232, composé du document d’enregistrement enregistré le 2 juin 2021 sous le numéro I.21-027, d’une note d’opération et d’un résumé du prospectus (inclus dans la note d’opération), est disponible sur le site Internet de la Société (www.amaxperteye.com) ainsi que sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org). Il est également disponible sans frais sur simple demande auprès du siège social de la Société, 2 Angel Square, London EC1V 1NY (Royaume-Uni).

AMA attire l’attention du public sur les facteurs de risques décrits à la section 3 du document d’enregistrement et à la section 3 de la note d’opération. La concrétisation d’un ou plusieurs de ces risques est susceptible d’avoir un effet défavorable significatif sur les activités, la réputation, la situation financière, les résultats ou les perspectives du Groupe, ainsi que le prix de marché des actions d’AMA. L’approbation du prospectus par l’AMF ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur les valeurs mobilières offertes ou admises à la négociation.

Caractéristiques des titres AMA

Libellé : AMA CORPORATION

Code ISIN : GB00BNKGZC51

Mnémonique : ALAMA

Compartiment : Euronext Growth Paris

À propos d’AMA

Alors que la plupart des outils de travail collaboratifs trouvent rapidement leurs limites hors des bureaux, AMA permet aux experts de travailler efficacement à distance avec les professionnels de terrain, grâce à une plateforme logicielle sécurisée associée à des outils vidéo parfaitement adaptés à chaque métier.

Fort de près de sept ans d’expérience dans les solutions de téléassistance, AMA aide les acteurs de l’industrie et des services de toute taille, ainsi que les établissements médicaux, à accélérer leur transformation numérique. La plateforme de réalité assistée d’AMA, XpertEye, a été déployée dans plus de 100 pays et répond à un large éventail de cas d’usage tels que les diagnostics à distance, l’inspection, la planification et la gestion des flux de travail. Ses solutions uniques de collaboration interactive à distance permettent aux entreprises et aux institutions d’accroître leur productivité, d’optimiser les temps de résolution et de maximiser les temps de fonctionnement.

AMA est une entreprise en forte croissance, avec des bureaux en France, en Allemagne, en Roumanie, au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada, et en Chine (y compris à Hong-Kong). AMA bénéficie d’une présence globale et travaille sur tous les fuseaux horaires pour établir une relation de proximité avec ses clients où qu’ils se trouvent. AMA est coté sur le marché d’Euronext Growth Paris (GB00BNKGZC51 – ALAMA). Plus d’information sur www.amaxperteye.com.

