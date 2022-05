AMA : Mise à disposition du Rapport Annuel 2021

Mise à disposition du Rapport Annuel 2021





AMA CORPORATION PLC (« AMA ») (ISIN GB00BNKGZC51 – mnémonique ALAMA), pionnier des solutions de réalité assistée, éditeur et intégrateur de solutions logicielles B2B pour la smart workplace, annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) ce 6 mai 2022 son Rapport Annuel pour l’exercice clos au 31 décembre 2021.

Le Rapport Annuel d’AMA Corporation PLC peut être consulté sur le site internet de la Société à l’adresse : https://www.amaxperteye.com/investisseurs/?lang=fr dans la rubrique « Documentation ».

À propos d’AMA

Alors que la plupart des outils de travail collaboratifs trouvent rapidement leurs limites hors des bureaux, AMA permet aux experts de travailler efficacement à distance avec les professionnels de terrain, grâce à une plateforme logicielle sécurisée associée à des outils vidéo parfaitement adaptés à chaque métier.

Fort de près de sept ans d’expérience dans les solutions de téléassistance, AMA aide les acteurs de l’industrie et des services de toute taille, ainsi que les établissements médicaux, à accélérer leur transformation numérique. La plateforme de réalité assistée d’AMA, XpertEye, a été déployée dans plus de 100 pays et répond à un large éventail de cas d’usage tels que les diagnostics à distance, l’inspection, la planification et la gestion des flux de travail. Ses solutions uniques de collaboration interactive à distance permettent aux entreprises et aux institutions d’accroître leur productivité, d’optimiser les temps de résolution et de maximiser les temps de fonctionnement.

AMA est une entreprise en forte croissance, avec des bureaux en France, en Allemagne, en Roumanie, au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie aux États-Unis, au Canada, en Chine (y compris à Hong-Kong) et au Japon. AMA bénéficie d’une présence globale et travaille sur tous les fuseaux horaires pour établir une relation de proximité avec ses clients où qu’ils se trouvent. AMA est coté sur le marché d’Euronext Growth Paris (GB00BNKGZC51 – ALAMA). Plus d’information sur www.amaxperteye.com.

Contacts

AMA Corporation PLC

Perrine Fromont

Directrice administrative et financière

+33 2 23 44 13 39

investors@ama.bzh

Relation médias financiers

Calyptus - Marie Calleux

+33 6 09 68 55 38

ama@calyptus.net

