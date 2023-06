La famille Guillemot et la Société souhaitent que le flottant de la Société reste le plus conséquent possible et qu'il soit maintenu dans une fourchette de 10% à 15%. Ils considéreront les différents moyens à leur disposition pour mettre en œuvre un renforcement du flottant.

AMA, éditeur et développeur de solutions logicielles, aide les acteurs de l'industrie et des services de toute taille, ainsi que les établissements médicaux, à accélérer leur transformation digitale depuis 2015. La suite XpertEye d'AMA répond à un large éventail de cas d'usage tels que les diagnostics à distance, l'inspection, la planification et la gestion des flux de travail. Ses solutions uniques de collaboration interactive à distance permettent aux entreprises et aux institutions d'accroître leur productivité, d'optimiser les temps de résolution et de maximiser les temps de fonctionnement, tout en réduisant leur empreinte carbone.

Avec des bureaux en France, en Allemagne, en Espagne, aux États-Unis, en Chine et au Japon, AMA bénéficie d'une présence globale et travaille sur tous les fuseaux horaires pour établir une relation de proximité avec ses clients où qu'ils se trouvent. AMA est coté sur le marché d'Euronext Growth Paris (GB00BNKGZC51 - ALAMA). Plus d'information sur www.amaxperteye.com

Contacts

Relations investisseurs et média financiers Presse corporate : Esther Duval Perrine Fromont, CFO - +33 223 441 339 - +33 689 182 343 investors@ama.bzh esther.duval@ama.bzh Marie Calleux, Calyptus - +33 609 685 538 - ama@calyptus.net

