AMA : Résultats du 1er semestre 2022 Chiffre d'affaires du 3ème trimestre

Résultats du 1er semestre 2022

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre

Un chiffre d’affaires consolidé de 2 , 1 m€ sur le 1 er semestre 2022 et une perte opérationnelle de 6,9 m€, dans un contexte de marché macroéconomique tendu , amenant le G roupe à adapter sa stratégie de développement .

Un chiffre d’affaires de 1 m€ sur le 3 ème trimestre, en recul de -18% par rapport au T 3 2021. Des commandes en hausse de +10% sur le mois de septembre 2022 .

Le plan d’économie conséquent réalisé par le Groupe et sa capacité financière permettent d’engager 2023 avec confiance, dans un contexte où la transition digitale est essentielle à la transition écologique et répond aux attentes grandissantes des entreprises.





AMA CORPORATION PLC (« AMA ») (ISIN GB00BNKGC5 – mnémonique ALAMA), pionnier des solutions de réalité assistée, éditeur et intégrateur de solutions logicielles B2B pour la smart workplace, annonce ses résultats semestriels consolidés clos au 30 juin 2022, arrêtés par le Conseil d’administration lors de sa réunion du 26 octobre 2022.

Résultats consolidés non audités - IFRS, en K€ 1er semestre 2022 1er semestre 2021 Variation Chiffre d’affaires 2 125 3 935 -46% Marge brute ajustée1

en % du chiffre d’affaires 1473

69,3% 2 350

59,7% -37%

+9,6 pts Charges de personnel (6 045) (4 622) +31% EBITDA ajusté2 (4 351) (2 276) -91% Résultat Opérationnel (6 883) (3 700) -86% Pertes opérationnelles non courantes (1 013) 0 Résultat Financier (18) (230) Résultat Courant avant impôts (7 914) (3 930) -101% Résultat Net de l’ensemble consolidé (8 558) (3 202) -161%

Résultats du 1er semestre 2022 : le ralentissement de l’activité a amené le Groupe à adapter sa stratégie de développement

Au terme de ce 1er semestre 2022, le groupe AMA a enregistré un chiffre d’affaires de 2,1 m€ contre 3,9 m€ au 1er semestre 2021.Dans un contexte macroéconomique difficile : tension des marchés, problématiques d’approvisionnement, inflation et risques géopolitiques, les clients et les prospects prennent plus de temps dans leurs décisions d’investissements. Cette situation se reflète sur de nombreux acteurs du marché de la réalité assistée. AMA maintient ses efforts commerciaux à l’international et renforce ses partenariats stratégiques afin d’être en bonne position lors d’une nouvelle accélération de son marché.

La marge brute du Groupe s’établit à 1,5 m€ au 1er semestre 2022, soit un taux de marge de 69,3% en amélioration de 9,6 points grâce à la progression significative des ventes de logiciels (+19%), qui représentent 65% du chiffre d’affaires du Groupe sur la période. Cette amélioration du mix-produit se fait au détriment de la vente d’équipements qui caractérise les premières phases de contractualisation.

L’Ebitda ajusté à -4,4 m€ a reculé de -2 m€ du fait de l’augmentation importante de la masse salariale de +31% sur ce 1er semestre 2022 en liaison avec les recrutements engagés sur la fin de l’année 2021.

Le Groupe a pris la décision début juin de lancer un plan d’économie global passant notamment par la réduction de 53% de ses effectifs. Le coût de ce plan a été provisionné pour un montant de 1013 k€ en résultat non courant dans les comptes du 1er semestre 2022.

Le Groupe débutera l’année 2023 avec 87 salariés (41 en Sales & Marketing, 21 en R&D, 18 aux Opérations et 7 à l’Administration/RSE) par rapport à 184 salariés en ce début d’année. Ceci permettra de réduire sa masse salariale d’environ 4,7 m€ pour 2023 par rapport au niveau de dépense qui aurait été atteint à effectifs constants à ceux de fin juin 2022.

Après prise en compte du résultat financier de (18) k€ et une charge d’impôt de (644) k€ correspondant à la reprise des impôts différés actifs, le résultat consolidé du groupe AMA est de (8,6) m€.

Activité du 3ème trimestre 2022 : des commandes en hausse de 10% sur le mois de septembre et sortie de la version 6.8 d’XpertEye

Bien que le chiffre d’affaires du 3ème trimestre, à 1 m€, soit en décroissance de -18% (à taux de change constant) par rapport au 3ème trimestre 2021, AMA enregistre une hausse de 10% des commandes sur le mois de septembre.

AMA bénéficie toujours d’un portefeuille client important et compte à fin septembre 473 clients, parmi les plus grands groupes mondiaux.

AMA continue d’innover et a sorti en septembre sa 4ème mise à jour de 2022 avec la version 6.8 d’XpertEye. Elle inclut entre autres la première solution d’assistance à distance On & Live sur le marché. Il suffit d’un simple appui sur un bouton sur les lunettes connectées de moziware ou bien RealWear pour lancer instantanément la collaboration avec XpertEye. Elle optimise également la gestion des conférences multi-utilisateurs et la compatibilité avec des systèmes tiers.

Capacités financières du Groupe

Au 30 juin 2022, la position de cash du Groupe ressort à 13,7 m€ comparée à 20,6 m€ au 31 décembre 2021. Le Groupe a engagé un plan de restructuration qui va lui permettre de réduire sa consommation de trésorerie d’environ 400 k€ par mois à partir du 1er janvier 2023 par rapport à la tendance de ce 1er semestre 2022.

Perspectives

Après une phase de contraction, le marché donne ces dernières semaines des signes positifs avec un bon taux de renouvellement des contrats clients.

D’autre part l’intérêt renouvelé dans les salons professionnels, apportant de nombreux prospects qualifiés, présage en 2023 d’une bonne tenue du marché, renforcé par une prise de conscience des enjeux de productivité et environnementaux auxquels répond la transformation digitale.

Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel

Le rapport financier du 1er semestre 2022 d’AMA Corporation PLC sera mis à disposition ce 31 octobre 2022 au matin. Il sera notamment disponible sur le site internet www.amaxperteye.com, rubrique « Investisseurs », section « Documentation ».

Prochain communiqué : Chiffre d’affaires du 4ème trimestre et de l’année 2022 : 31 janvier 2022 (avant Bourse)

Avertissement

Ce communiqué comporte des éléments non factuels, notamment et de façon non exclusive, certaines affirmations concernant des résultats à venir et d'autres événements futurs. Ces affirmations sont fondées sur la vision actuelle et les hypothèses de la direction d'AMA Corporation PLC.

À propos d’AMA

Alors que la plupart des outils de travail collaboratifs trouvent rapidement leurs limites hors des bureaux, AMA permet aux experts de travailler efficacement à distance avec les professionnels de terrain, grâce à une plateforme logicielle sécurisée associée à des outils vidéo parfaitement adaptés à chaque métier.

Fort de près de sept ans d’expérience dans les solutions de téléassistance, AMA aide les acteurs de l’industrie et des services de toute taille, ainsi que les établissements médicaux, à accélérer leur transformation numérique. La plateforme de réalité assistée d’AMA, XpertEye, a été déployée dans plus de 100 pays et répond à un large éventail de cas d’usage tels que les diagnostics à distance, l’inspection, la planification et la gestion des flux de travail. Ses solutions uniques de collaboration interactive à distance permettent aux entreprises et aux institutions d’accroître leur productivité, d’optimiser les temps de résolution et de maximiser les temps de fonctionnement.

AMA est une entreprise numérique durable qui s'engage à améliorer la vie des professionnels tout en préservant la planète. En connectant les experts et les travailleurs de première ligne via une solution de collaboration à distance sécurisée, nous rendons les déplacements professionnels moins nécessaires, réduisant ainsi l'empreinte carbone de l'entreprise de 1 teCO2 par mois pour chaque solution utilisée.

Avec des bureaux en France, en Allemagne, en Espagne, aux États-Unis, en Chine (y compris à Hong-Kong) et au Japon, AMA bénéficie d’une présence globale et travaille sur tous les fuseaux horaires pour établir une relation de proximité avec ses clients où qu’ils se trouvent. AMA est coté sur le marché d’Euronext Growth Paris (GB00BNKGZC51 – ALAMA). Plus d’information sur www.amaxperteye.com.

ANNEXES

Résultats du 1er semestre non audités, arrêtés par le Conseil d’administration du 26 octobre 2022.

Compte de résultat semestriel résumé

IFRS, en K€ S1 2022 S1 2021 Chiffre d'affaires 2 125 3 935 Achats consommés (452) (1 418) Autres produits 2 433 1 997 Autres achats et charges externes (2 403) (1 950) Charges de personnel (6 045) (4 622) Amortissements des immobilisations corp. et incorporelles (2 251) (1 423) Autres charges (290) (219) Résultat Opérationnel (6 883) (3 700) Résultat Opérationnel non courant (1013) 0 Produits Financiers 58 33 Charges Financières (76) (263) Résultat Financier net (18) (230) Résultat avant impôt (7 914) (3 930) Produit d'impôt sur le résultat (644) 728 Résultat net de la période (8 558) (3 202) Résultat de la période attribuable aux Propriétaires de la société (8 463) (2 847) Participation ne donnent pas le contrôle (95) (355)

Chiffres d’affaires trimestriels

Chiffres d’affaires trimestriels, IFRS, en M€

(à taux de change constant) 2022 2021 Variation 1er trimestre 1,1 2,2 -52% 2ème trimestre 1,0 1,8 -44% 1er Semestre 2,1 4,0 -48% 3ème trimestre 1,0 1,3 -18%

Bilan semestriel résumé

IFRS, en k€ 2022.06 2021.12 Immobilisations corporelles 1 264 2 221 Immobilisations incorporelles 7 649 6867 Droits d'utilisation 1 775 2 050 Actifs financiers 166 168 Actifs d'impôt différé 0 598 Actifs non courants 10 853 11 903 Stocks 1 771 1 683 Créances d'impôt courant 449 266 Créances clients et autres débiteurs 1 082 1 996 Autres actifs courants 3 433 1733 Trésorerie et équivalents de trésorerie 13 682 20 641 Actifs courants 20 416 26 320 Total des actifs 31 270 38 223 Capital social 3 207 3 207 Primes d'émission 34 161 34 161 Réserves de conversion 85 67 Résultats non distribués (18 956) (10 143) Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société 18 498 27 293 Participation ne donnant pas le contrôle 40 (392) Total des capitaux propres 18 538 26 901 Emprunts et dettes financières 2 485 852 Dettes de loyers 951 1 119 Passif au titre des régimes à prestations définies 116 185 Provisions Autres passifs Passifs d'impôts différés 3 3 Passifs non courants 3 557 2 160 Découverts bancaires 1 0 Passifs d'impôt courant 54 49 Emprunts et dettes financières 1 429 1 772 Dettes de loyers 845 958 Dettes fournisseurs et autres créditeurs 1 375 1 943 Passifs sur contrats client (produits différés) 1 732 2 130 Provisions 1 112 381 Autres passifs 2 628 1 929 Passifs courants 9 176 9162 Total des passifs 12 732 11 322 Total des capitaux propres et passifs 31 270 28 223

Tableau de Flux de Trésorerie semestriel

IFRS, en k€ S1 2022 S1 2021 Résultat net de la période (8 558) (3 202) Ajustements pour : Amortissements des immobilisations corporelles 1 103 665 Amortissements des immobilisations incorporelles 1 152 758 Résultat financier net 18 230 Résultat de cession d'immobilisations corporelles 91 41 Coût des paiements fondés sur des actions 130 1 Produits d'impôt sur le résultat 644 (728) Autres éléments 728 6 Total des ajustements 3 866 972 Total marge brute d'autofinancement (4 692) (2 330) Variations des : Stocks (231) (115) Créances clients et autres débiteurs 967 902 Passifs sur contrats (442) (300) Avances et acomptes 83 54 Dettes fournisseurs et autres créditeurs (564) 1 725 Provisions et avantages du personnel 4 26 Autres créances/dettes courantes (274) (1 666) Autres éléments du besoin en fonds de roulement 740 Total des variations (456) 625 Flux de trésorerie générés par des activités opérationnelles (5 148) (1 604) Impôts payés (241) (89) Trésorerie nette liée aux activités opérationnelles (5 390) (1 693) Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles (21) (691) Produits de cession d'immo. corporelles et incorporelles (1) 7 Dépenses de développement capitalisées (2 195) (1 861) Subventions d'investissement (incl. CIR compensant les frais activés) 121 Augmentation d'actifs financiers (18) (35) Diminution d'actifs financiers 21 14 Intérêts reçus 0 - Trésorerie nette utilisée par les activités d'investissement (2 215) (2 566) Augmentation de capital - Encaissements liés aux nvx emprunts et dettes financières 2 607 982 Remboursement d'emprunts et dettes financières (1 316) (1 421) Paiement de dettes de loyers (626) (369) Intérêts payés sur emprunts et comptes courants (27) (70) Intérêts payés sur dettes de loyer (11) (7) Trésorerie nette liée aux activités de financement 615 (885) Variation nette de trésorerie et équivalents de trésorerie (6 989) (5 144) Trésorerie et équivalents de trésorerie au 1er janvier 20 641 1 240 Effet de la var. des taux de change sur la trésorerie détenue 30 28 Trésorerie et équivalents de trésorerie au 30 juin 13 681 (3 876)





1 La marge brute ajustée correspond à la marge sur achats consommés hors dépréciation de stocks.

2 L’Ebitda ajusté correspond au résultat opérationnel + amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles + rémunérations à base d’actions conformément à la norme IFRS 2.

