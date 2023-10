Dans le secteur de la Santé, où la transformation numérique s'accélère, AMA poursuit le déploiement de sa solution XpertEye auprès des SAMU ou des Pompiers (SDIS : Service Départemental d'Incendie de Secours). Ils sont de plus en plus nombreux à utiliser la solution d'AMA pour évaluer et intervenir plus efficacement sur les situations d'urgence. Le Samu 75 (Paris) vient en effet de rejoindre les 3 autres SAMU (92, 93, 94) de l'APHP en s'équipant de la solution de visio-régulation pour faciliter la coordination des soins et optimiser les moyens de prise en charge d'AMA.

AMA continue de focaliser sa stratégie commerciale sur l'adoption à plus grande échelle de ses solutions. AMA a notamment lancé sur ce 1er semestre 2023 une nouvelle offre commerciale (l'« Entreprise Model ») afin d'accélérer la diffusion et les usages d'XpertEye en proposant des packages de licences et des offres au volume. Chaque mois, clients et prospects adoptent cette nouvelle offre qui leur permet de déployer progressivement XpertEye au sein de leurs organisations.

Cette situation financière solide, ainsi que le soutien de son actionnaire majoritaire et de ses partenaires bancaires permettent à AMA de maintenir ses investissements de R&D pour constamment améliorer l'interopérabilité de sa solution et intégrer l'Intelligence Artificielle.

Perspectives

La mise à disposition aux clients au cours du 4ème trimestre 2023 des nouvelles fonctionnalités apportées par la V8 et l'intégration de l'IA permettent à AMA d'envisager en 2024 une croissance significative de l'usage de ses solutions.

Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel

Le rapport financier du 1er semestre 2023 d'AMA Corporation PLC sera mis à disposition ce 31 octobre 2023 au matin. Il sera notamment disponible sur le site internet www.amaxperteye.com, rubrique « Investisseurs », section « Documentation ».

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 4ème trimestre et de l'année 2023 : 31 janvier 2024 (avant Bourse)

