Communiqué de presse

Rennes, France - 29 mai 2024 à 19h30

Un nouveau cap stratégique pour accélérer

l'innovation et relancer la croissance

Mettre l'IA au service des professionnels de terrain

Gouvernance renouvelée et leadership resserré

AMA CORPORATION PLC ("AMA") (ISIN GB00BNKGC5 - mnemo ALAMA), éditeur et intégrateur d'applications de productivité sécurisées conçues pour les travailleurs mobiles connectés, annonce aujourd'hui la mise en œuvre de son plan d'action stratégique pour saisir de nouvelles opportunités sur le marché de la réalité assistée et relancer sa croissance. Ce plan s'appuie sur les solides fondamentaux de l'entreprise et son expertise en matière d'intelligence artificielle (IA). Il sera financé par le soutien de l'actionnaire principal, Guillemot Brothers SAS, à hauteur de 4 M€ (non dilutif) et permettra au moins 2 M€ d'économie par an.

AMA capitalise sur son savoir-faire en IA et les travaux menés avec ARIANN depuis 14 mois pour proposer de nouveaux services à forte valeur ajoutée à ses clients. Ils permettront notamment d'améliorer l'efficacité, la traçabilité, le respect des process et le partage d'expertise des collaborateurs de terrain en s'appuyant sur la capacité d'XpertEye à collecter et à générer de la data. Cette priorité pour la R&D se traduit déjà depuis plusieurs mois par le lancement de nouvelles fonctionnalités qui ont résolument ancré XpertEye dans l'intelligence artificielle (Data Locker API et l'AI Report, début 2024) ou la finalisation en cours de nouvelles fonctionnalités de vision par ordinateur (computer vision).

Pour mettre en œuvre et tirer parti de cette transformation sur une période envisagée de 12 à 18 mois l'actionnaire principal d'AMA, Guillemot Brothers SAS, allouera 4 M€ en compte courant, auquel s'ajoute un plan d'économie d'au moins 2 M€ en base annuelle. Il table sur une réduction des effectifs d'environ 30 personnes, dont environ 1/3 concerne l'international et des prestataires externes. En France il associe un PSE (Plan de Sauvegarde de l'Emploi) et des mesures de réduction des frais généraux. À l'international il s'appuie principalement sur la fermeture de la filiale en Chine. Les conditions du prêt d'actionnaires prévoient un remboursement progressif à hauteur de 20% des bénéfices nets d'AMA lorsque la rentabilité sera atteinte.

Leadership resserré et gouvernance renouvelée

Pour insuffler un nouveau dynamisme, AMA opère des changements dans sa direction et renforce la transversalité entre ses équipes. Etienne Guillemot qui occupait le poste de Directeur de la stratégie est nommé Chief Executive Officer (CEO) pour mettre en œuvre le plan stratégique. Il est accompagné d'un Comité de direction renouvelé auquel s'ajoute la création d'un poste de Chief Data Officer (CDO), témoignant de l'importance croissante des données et de leur sécurité pour AMA. Christian Guillemot reste président du Conseil d'administration. Etienne Guillemot, l'un des enfants de Christian Guillemot, a débuté sa carrière chez AMA en 2015. Diplômé de la Regent's University de Londres, il détient une connaissance aguerrie d'AMA au sein de laquelle il a évolué de chef de produit à directeur de filiale, avant de prendre en charge la direction de la stratégie en juin 2022.

Etienne Guillemot, CEO d'AMA conclut : « AMA a la capacité de s'adapter aux évolutions de son marché en s'appuyant sur son ADN innovant pour faire d'XpertEye un compagnon IA personnalisable, qui aide à créer, voir et utiliser des données contextuelles. Nous avons déjà propulsé nos solutions dans le vaste domaine de l'intelligence artificielle et l'expertise acquise, renforcée par la proximité avec nos clients grands groupes et un leadership resserré, nous confortent dans la réussite de cette nouvelle étape. Le soutien de Guillemot Brothers SAS et l'engagement des équipes d'AMA dans ce plan stratégique nous