AMA : chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre 2022

Chiffre d’affaires consolidé du 1 er semestre 202 2 : 2,1 M€ Adapt ation de la stratégie de développement à l’évolution de son marché R eprise de la croissance du niveau de commande s au 2 ème trimestre à la suite du lancement d’XpertEye 6.6 Lancement d’XpertEye 6.7 effectué début juillet : nouvelles fonctionnalités et nouveaux équipements



AMA CORPORATION PLC (« AMA »), pionnier des solutions de réalité assistée, éditeur et intégrateur de solutions logicielles B2B pour la smart workplace, a continué d’évoluer dans un marché inférieur à ses attentes l’amenant à réaliser un chiffre d’affaires consolidé à taux de change constant et non audité de 2,1 M€ au 1er semestre 2022, contre 4,0 millions d’euros (-48%) au 1er semestre 2021.

Dans un marché des solutions de réalités assistées freiné par des investissements en baisse dans de nombreux domaines technologiques, AMA a mis en oeuvre une rationalisation de son organisation pour gagner en agilité et disposer des ressources adaptées à la reprise de la croissance de son marché. Le plan d’économie annoncé début juin permettra de diminuer les dépenses opérationnelles d’au moins 4 M€ en année pleine, pour un coût maximum d’environ 1,2 M€ sur 2022. Il porte sur une diminution des effectifs (163 à fin juin 2022) d’environ 60 postes en France et 10 à l’international, avec la mise en sommeil de 4 entités commerciales non prioritaires (Roumanie, Italie, Angleterre, Canada) dont la gestion des clients a été réatribuée aux 7 autres filiales.

Afin de soutenir la reprise de la demande pour ses solutions de réalité assistée, AMA a réalisé deux mises à jour importantes d’XpertEye. Après la version 6.6 lancée début avril, la version 6.7, lancée début juillet, apporte notamment de nombreuses fonctionnalités pour faciliter et sécuriser la gestion des échanges multi-utilisateurs. Elle adresse de nouveaux besoins spécifiques des travailleurs de terrain en proposant par exemple le contrôle de la bande passante pour optimiser les flux. D’autre part, quand cela est adapté à l’usage, par exemple dans le secteur médical, XpertEye intègre désormais la vidéo Full HD. Après l’ajout de plusieurs lunettes et équipements connectés avec la version 6.6, la 6.7 est enrichie d’une caméra de vision nocturne, et d’une bodycam pour les forces de l’ordre et de sécurité. Enfin, avec la disponibilité de sa suite de solutions en arabe, XpertEye est désormais disponible en 20 langues.

Fort de ses avancées, AMA enregistre une hausse de son niveau commandes au 2ème trimetre de 10% par rapport au 1er trimestre 2022. À fin juin 2022, AMA compte 439 clients dont 61 nouveaux et une organisation commerciale internationale toujours implantée en Europe, aux États-Unis et en Asie.

L’étalement de la reconnaissance du chiffre d’affaires des solutions logicielles sur la durée des contrats, ainsi que le rythme et la nature des commandes (logiciels vs. quantité d’équipements) des prochains mois ne permettent pas à l’heure actuelle de confirmer le retour à la croissance du chiffre d’affaires au 2nd semestre 2022.

En revanche AMA anticipe une poursuite de la croissance de son niveau de commandes sur le 2ème semestre. Des précisions pourront être apportées à l’occasion de la publication des résultats consolidés du 1er semestre 2022, le 31 octobre prochain.

CA consolidés non audités, IFRS, en K€

A taux de change constant 2022 2021 Variations 2020 1er trimestre 1,1 2,2 -52% 0,5 2ème trimestre 1,0 1,8 -44% 1,2 1er semestre 2,1 4,0 -48% 1,7 3ème trimestre 1,3 1,5 4ème trimestre 1,3 3,1 2ème semestre 2,6 4,6 Année 6,6 6,4

Prochains communiqués

Résultats du 1er semestre 2022 et chiffre d’affaires du 3ème trimestre : 31 octobre 2022 (avant Bourse)





Avertissement : Ce communiqué comporte des éléments non factuels, notamment et de façon non exclusive, certaines affirmations concernant des résultats à venir et d'autres événements futurs. Ces affirmations sont fondées sur la vision actuelle et les hypothèses de la direction d’AMA Corporation PLC. Elles incorporent des risques et des incertitudes connues et inconnues qui pourraient se traduire par des différences significatives au titre des résultats, de la rentabilité et des événements prévus. En outre, AMA Corporation PLC, ses actionnaires et ses affiliés, administrateurs, dirigeants, conseils et salariés respectifs n'ont pas vérifié l'exactitude des, et ne font aucune déclaration ou garantie sur, les informations statistiques ou les informations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué qui proviennent ou sont dérivées de sources tierces ou de publications de l'industrie. Ces données statistiques et informations prévisionnelles ne sont utilisées dans ce communiqué qu'à des fins d'information.

À propos d’AMA

Alors que la plupart des outils de travail collaboratifs trouvent rapidement leurs limites hors des bureaux, AMA permet aux experts de travailler efficacement à distance avec les professionnels de terrain, grâce à une plateforme logicielle sécurisée associée à des outils vidéo parfaitement adaptés à chaque métier.

Fort de près de sept ans d’expérience dans les solutions de téléassistance, AMA aide les acteurs de l’industrie et des services de toute taille, ainsi que les établissements médicaux, à accélérer leur transformation numérique. La plateforme de réalité assistée d’AMA, XpertEye, a été déployée dans plus de 100 pays et répond à un large éventail de cas d’usage tels que les diagnostics à distance, l’inspection, la planification et la gestion des flux de travail. Ses solutions uniques de collaboration interactive à distance permettent aux entreprises et aux institutions d’accroître leur productivité, d’optimiser les temps de résolution et de maximiser les temps de fonctionnement.

Avec des bureaux en France, en Allemagne, en Espagne, aux États-Unis, en Chine (y compris à Hong-Kong) et au Japon, AMA bénéficie d’une présence globale et travaille sur tous les fuseaux horaires pour établir une relation de proximité avec ses clients où qu’ils se trouvent. AMA est coté sur le marché d’Euronext Growth Paris (GB00BNKGZC51 – ALAMA). Plus d’information sur www.amaxperteye.com.

