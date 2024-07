AMA Group Limited opère dans le secteur de la réparation des carrosseries et sur le marché des pièces détachées automobiles. Il est engagé dans l'exploitation et le développement d'entreprises de réparation de collisions en Australie et en Nouvelle-Zélande, et dans la fourniture nationale de pièces et de consommables aux industries de la mécanique et de la réparation de collisions. Son segment de réparation de collisions de véhicules comprend Capital S.M.A.R.T, qui est spécialisé dans les réparations rapides de voitures ayant subi des dommages de collision faibles à moyens et pouvant encore être conduites, et AMA Collision, qui effectue des réparations plus importantes et plus complexes de voitures ayant subi des dommages de collision importants et ne pouvant plus être conduites, ainsi que des réparations de prestige. Son segment Wales fournit des installations spécialisées pour toutes les réparations de véhicules commerciaux, des véhicules commerciaux légers aux véhicules à moteur, aux camions B, aux autobus et aux engins de terrassement. Son segment ACM Parts fournit une gamme de pièces d'origine, de récupération et d'après-vente ainsi que des consommables de réparation de collisions pour les industries de la mécanique et de la réparation de collisions.

Secteur Services à la personne