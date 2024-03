Amadeus Fire AG est un fournisseur de services d'emploi basé en Allemagne, qui propose notamment des services de recrutement temporaire, de placement permanent et de gestion de projets et d'intérim. La société exerce ses activités dans deux secteurs : Services de personnel et Formation. Le segment Services de personnel se concentre sur les domaines du commerce et des technologies de l'information (TI), tels que la comptabilité, la banque, les services de bureau et les technologies de l'information. Le segment Formation propose aux entreprises et aux particuliers des formations axées sur la finance, la comptabilité, la fiscalité et le contrôle financier, et offre un service qui complète l'orientation professionnelle du segment Services au personnel. La société opère à partir d'environ 20 sites en Allemagne.