Pénurie de compétences : l'agence de recrutement Amadeus Fire prévoit une croissance de ses bénéfices

FRANCFORT (dpa-AFX) - Le groupe de recrutement Amadeus Fire s'attend à une nouvelle croissance de son chiffre d'affaires et de son résultat opérationnel pour le nouvel exercice. La volonté des entreprises d'embaucher et d'investir dans des collaborateurs est de moins en moins liée à l'évolution de la conjoncture et est sensiblement motivée par la pénurie de spécialistes et de cadres qui prévaut, a fait savoir l'entreprise mardi à Francfort. Le chiffre d'affaires devrait passer d'environ 407 millions à 440-470 millions d'euros en 2023. Amadeus Fire prévoit un résultat avant intérêts, impôts et dépréciation du goodwill (Ebita) corrigé des effets exceptionnels de 73 à 79 millions d'euros. Cela correspond à une croissance moyenne du chiffre d'affaires et du résultat d'environ 11 pour cent. L'entreprise de services du personnel s'attend à une contribution plus que proportionnelle de la formation continue à la croissance du résultat.

L'année dernière, l'entreprise a augmenté son bénéfice annuel revenant aux actionnaires de 34 millions à 38,4 millions d'euros. Les actionnaires devraient recevoir un dividende plus élevé. L'entreprise de services du personnel veut augmenter le taux de distribution à deux tiers. L'entreprise propose un paiement de 4,50 euros par action, soit 48% de plus que l'année précédente. Amadeus Fire avait déjà présenté des chiffres provisoires à la mi-février /nas/mis.