Amadeus IT Group, S.A. : La configuration est positive 09/11/2021 | 11:20 Eduardo Yusseppe Quiñonez Diaz

Cours d'entrée : 63.84€ | Objectif : 71€ | Stop : 58.75€ | Potentiel : 11.22% Le titre Amadeus IT Group, S.A. ne donne aucun signe d'essoufflement de sa dynamique haussière. On pourra miser sur une poursuite de la tendance de fond.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 71 €. Synthèse D'une manière générale, la société présente des fondamentaux de mauvaise qualité dans le cadre d'une stratégie d'investissement à moyen et long termes.

Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.

Le score ESG Refinitiv de la société, basé sur un classement de la société relatif à son secteur d'activité, ressort particulièrement bon. Points forts D'après les estimations de chiffre d'affaires issues du consensus Standard & Poor's, la société fait partie des meilleurs dossiers de croissance.

Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.

L'opinion des analystes s'est fortement améliorée au cours des quatre derniers mois.

Les analystes qui composent le consensus ont fortement révisé positivement leur opinion de la société au cours des douzes derniers mois. Points faibles La société présente une situation financière handicapante avec un endettement net important et un EBITDA relativement faible.

Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.

La société apparaît fortement valorisée compte tenu de la taille de son bilan.

Le niveau de valorisation de la société est particulièrement élevé compte tenu des flux de trésorerie que son activité génère.

La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.

Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.

Les perspectives d'évolution du chiffre d'affaires pour les années à venir ont été revues à la baisse au cours des quatre derniers mois.

Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.

Dernièrement, le groupe n'a plus la faveur des analystes. Ces derniers ont largement revu à la baisse leurs estimations de résultats.

Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

Les objectifs de cours des analystes qui couvrent la valeur diffèrent de manière importante. Cela suppose des difficultés à évaluer la société et son activité.

Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Logiciels - Autres Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. AMADEUS IT GROUP, S.A. 4.73% 32 519 MICROSOFT CORPORATION 51.51% 2 530 114 SEA LIMITED 72.87% 189 991 ATLASSIAN CORPORATION PLC 89.32% 111 908 DASSAULT SYSTÈMES SE 64.85% 83 482 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, .. -22.95% 77 224 SYNOPSYS INC. 31.44% 52 295 PALANTIR TECHNOLOGIES INC. 13.59% 52 246 CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC.. 31.38% 49 675 UNITY SOFTWARE INC. 6.27% 46 079 AFFIRM HOLDINGS, INC. 0.00% 45 370

Données financières EUR USD CA 2021 2 865 M 3 322 M - Résultat net 2021 -51,0 M -59,1 M - Dette nette 2021 3 318 M 3 847 M - PER 2021 -609x Rendement 2021 0,13% Capitalisation 28 894 M 33 450 M - VE / CA 2021 11,2x VE / CA 2022 6,99x Nbr Employés 15 984 Flottant 98,9% Prochain événement sur AMADEUS IT GROUP, S.A. 10/11/21 UBS European Conference Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 27 Dernier Cours de Cloture 64,24 € Objectif de cours Moyen 62,90 € Ecart / Objectif Moyen -2,09% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Luis Maroto Camino President, CEO & Executive Director Till Streichert Chief Financial Officer William Alfred Connelly Chairman Denis Lacroix Senior Vice President-Core Shared Services R&D Christophe Bousquet Chief Technology Officer, Senior VP-Airlines R&D