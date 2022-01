Amadeus IT : Oddo reste positif, ajuste sa cible

Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Amadeus IT Group avec un objectif de cours ajusté de 74 à 72 euros, estimant que la plateforme espagnole de gestion pour la vente de voyages 'devrait passer sans encombre la zone de turbulence Omicron'.



'La situation sanitaire devrait rester préoccupante en début d'année 2022', reconnait l'analyste, qui comprend toutefois que 'les vaccins actuels sont efficaces' et reste confiant dans la dynamique de re-accélération de la reprise du trafic aérien.



Selon lui, le titre se traite actuellement avec une décote par rapport à ses pairs, qui 'ne semble pas justifiée car Amadeus est un acteur sorti renforcé de la crise face à ses concurrents directs et car l'année 2023 ne devrait pas être une année totalement normative'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.